Two Point Campus fuite sur le Microsoft Store

Two Point Campus était probablement l’une des annonces de l’E3 2021 mais pas de chance, Microsoft a publié par erreur la page du jeu sur son store. Les anciens de Theme Hospital changent de cadre mais restent dans le domaine de la gestion.

Cela tournera forcément mieux que mon ancienne fac…

Un peu comme dans la pire saison de Scrubs, on passe donc de l’hôpital à l’université. Les parties démarrent pendant les vacances d’été pour vous laisser un peu de temps pour construire les bâtiments et préparer les cursus. On nous promet d’ailleurs une personnalisation plus poussée de votre campus avec de nouveaux outils plus simples à prendre en main.

Two Point Studios oblige, on garde le ton décalé du premier jeu mais cette fois-ci les maladies farfelues laissent place à des cours farfelus. Ainsi vos étudiants pourront suivre une formation de chevaliers avec des leçons de joutes. Pas assez original ? Il y a un cursus de gastronomie qui semble normal écrit comme ça mais il est un jeu de mot entre gastronomie et astronomie et où l’on enseigne comment faire des plats géants.

Mais l’université ce n’est pas que les cours. Et il faudra donc gérer d’autres aspects de la vie étudiante comme les clubs, les fraternités, les sororités et autres. Tout pour aider la jeunesse à s’épanouir et la préparer à un avenir radieux même si pour une raison ou une autre, certains se lancent dans une carrière de chevalier en 2021…

Pour les informations concrètes de la sortie, c’est nettement plus flou, pas de fenêtre pour l’instant et vu que la fuite a eu lieu sur le store de Microsoft, seules les versions Xbox One et PC sont confirmées pour l’instant. La Xbox Series est aussi mentionnée par la fiche sans que l’on sache si la machine aura droit à sa propre version ou s’il s’agit juste de rétrocompatibilité.

On imagine que le titre édité par Sega arrivera aussi sur consoles PlayStation et peut-être consoles Nintendo si cela tourne bien, puisque Two Point Hospital était sorti à l’époque sur PS4 et sur Switch. Bref, rendez-vous sûrement dans une dizaine de jours pour plus d’informations à propos de Two Point Campus et un premier trailer.