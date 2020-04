Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Trials of Mana. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Trials of Mana

Obtenez tous les trophées.

Obtenez tous les trophées. Héros de Mana

Évitez la fin du monde.

Évitez la fin du monde. Récipiendaire de l’Épée

Terminez l’histoire avec les six personnages.

Terminez l’histoire avec les six personnages. Épéiste de Forséna

Terminez l’histoire de Duran.

Terminez l’histoire de Duran. Magicienne d’Alténa

Terminez l’histoire d’Angela.

Terminez l’histoire d’Angela. Guerrier de Férolia

Terminez l’histoire de Kevin.

Terminez l’histoire de Kevin. Ecclésiaste de Wendel

Terminez l’histoire de Charlotte.

Terminez l’histoire de Charlotte. Voleur de Névarre

Terminez l’histoire de Hawkeye.

Terminez l’histoire de Hawkeye. Garde de Rollanto

Terminez l’histoire de Riesz.

Terminez l’histoire de Riesz. Évènements dramatiques

Terminez le chapitre 1.

Terminez le chapitre 1. Périple dangereux

Terminez le chapitre 2.

Terminez le chapitre 2. Intrépidité élémentaire

Terminez le chapitre 3.

Terminez le chapitre 3. Desseins maléfiques

Terminez le chapitre 4.

Terminez le chapitre 4. Retour des bénévodons

Terminez le chapitre 5.

Terminez le chapitre 5. Fin de l’aventure

Terminez le chapitre 6.

Terminez le chapitre 6. Dépense inconsidérée

Achetez la nitrodynamite au prix demandé.

Achetez la nitrodynamite au prix demandé. Invention audacieuse

Empruntez le canon pour la première fois.

Empruntez le canon pour la première fois. Seigneur des mers

Voyagez avec Vuscav pour la première fois.

Voyagez avec Vuscav pour la première fois. Protecteur ailé

Voyagez avec Flammie pour la première fois.

Voyagez avec Flammie pour la première fois. En quête de trésor

Ouvrez 100 coffres au trésor.

Ouvrez 100 coffres au trésor. Chasse au trésor

Ouvrez 200 coffres au trésor.

Ouvrez 200 coffres au trésor. Prospérité

Obtenez au moins 100 000 pièces d’or.

Obtenez au moins 100 000 pièces d’or. Richesse

Obtenez au moins 500 000 pièces d’or.

Obtenez au moins 500 000 pièces d’or. Puissance montante

Apprenez une compétence pour la première fois.

Apprenez une compétence pour la première fois. Pleine puissance

Obtenez au moins 20 compétences d’un personnage.

Obtenez au moins 20 compétences d’un personnage. Puissance sans rivale

Obtenez toutes les compétences d’un personnage.

Obtenez toutes les compétences d’un personnage. Jeux de puissance

Apprenez pour la première fois une compétence partagée auprès d’une personne insoupçonnée.

Apprenez pour la première fois une compétence partagée auprès d’une personne insoupçonnée. Alliance renforcée

Apprenez pour la première fois la compétence partagée d’un membre de l’équipe.

Apprenez pour la première fois la compétence partagée d’un membre de l’équipe. Victoire absolue

Battez Anise en Difficile.

Battez Anise en Difficile. Gloire

Battez Mondoragon.

Battez Mondoragon. Postérité

Battez la Liche des ténèbres.

Battez la Liche des ténèbres. Exploit

Battez l’Archidémon.

Battez l’Archidémon. Braconnage

Battez le Lapyn noir.

Battez le Lapyn noir. Épéiste hors pair

Devenez un épéiste d’exception.

Devenez un épéiste d’exception. Magicienne hors pair

Devenez une magicienne d’exception.

Devenez une magicienne d’exception. Guerrier hors pair

Devenez un guerrier d’exception.

Devenez un guerrier d’exception. Ecclésiaste hors pair

Devenez une ecclésiaste d’exception.

Devenez une ecclésiaste d’exception. Voleur hors pair

Devenez un voleur d’exception.

Devenez un voleur d’exception. Garde hors pair

Devenez une garde d’exception.

Devenez une garde d’exception. Soif de pouvoir

Changez de classe pour la première fois.

Changez de classe pour la première fois. Première rencontre

Rencontrez P’tit Cactus.

Rencontrez P’tit Cactus. Où est P’tit Cactus ?

Trouvez P’tit Cactus partout.

Trouvez P’tit Cactus partout. Jardinage

Plantez une graine pour la première fois.

Plantez une graine pour la première fois. Horticulture

Atteignez le niveau maximum d’un pot magique.

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.