Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu The Last Campfire. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Les objectifs et descriptions sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Le dernier Campfire

Gagnez tous les autres trophées.

Gagnez tous les autres trophées. Forêt Campfire Lit

Allumez le feu de camp forestier.

Allumez le feu de camp forestier. Forêt Campfire complète

restaurer complètement la forêt Campfire.

restaurer complètement la forêt Campfire. Marsh Campfire Lit

Allumez le marais Campfire.

Allumez le marais Campfire. Marsh Campfire complet

restaurer complètement le marais Campfire.

restaurer complètement le marais Campfire. Cave Campfire Lit

La lumière de la Cave Campfire.

La lumière de la Cave Campfire. Cave Campfire complète

restaurer complètement la Cave Campfire.

restaurer complètement la Cave Campfire. Tout d’abord l’espoir

Recueillir votre premier espoir.

Recueillir votre premier espoir. Cinquième espoir

Recueillir 5 espoirs.

Recueillir 5 espoirs. espoir dixième

Recueillir 10 espoirs.

Recueillir 10 espoirs. espoir quinzième

Recueillir 15 espoirs.

Recueillir 15 espoirs. Dernier espoir

Recueillir tous les espoirs.

Recueillir tous les espoirs. Awakening Pêcheur

Réveillez le pêcheur.

Réveillez le pêcheur. Net entier

Réparez le net.

Réparez le net. Grenouille Hungry

Nourrir la grenouille.

Nourrir la grenouille. Awakening Cook

Réveillez le cuisinier.

Réveillez le cuisinier. Pig faim

Satiate la faim du porc.

Satiate la faim du porc. Awakening Builder

Réveillez le bricoleur.

Réveillez le bricoleur. Bateau de constructeur

Obtenez un nouveau bateau.

Obtenez un nouveau bateau. Beacon Snake

Lumière un phare pour le serpent.

Lumière un phare pour le serpent. La journée commence

Atteindre la forêt.

Atteindre la forêt. Ce ne sont même pas ma forme finale

Devenir tout.

Devenir tout. Mieux vaut tard que jamais

Terminez le jeu.

Si vous souhaitez diverses astuces et guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.