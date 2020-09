The Last Campfire : Une épopée mélancolique, notre avis vidéo

Après un No Man’s Sky qui a fait couler beaucoup d’encre, Hello Games revient avec un jeu à plus petite échelle, The Last Campfire. Un titre rempli de poésie, qui nous propose d’incarner un petit être dans un jeu d’exploration avec de nombreuses énigmes, tout en traitant de divers sujets via une narration minimaliste.

On vous partage ainsi notre avis dans cette vidéo sur cette touchante aventure, en nous attardant sur les les spécificités du gameplay et sur son univers onirique. Assurément l’une des bonnes surprises de l’été, que l’on vous résume en quelques minutes en vidéo.