Du gameplay pour The Last Campfire de Hello Games (No Man’s Sky)

L’inside Xbox a eu droit à une petite exclusivité concernant le nouveau projet de Hello Games. Après No Man’s Sky, le studio proposera cet été un titre un peu plus onirique avec The Last Campfire. Cette longue séquence de gameplay est présentée par le lead designer du jeu, Steven Burgess.

Ember a le feu au camp

Avec cet extrait de gameplay commenté, le concept de The Last Campfire est désormais bien plus clair. Il s’agira donc d’un jeu d’aventure où l’on résoudra plusieurs énigmes. Le but sera d’aider Ember, une âme perdue qui essaie de rentrer chez elle.

Une narratrice vous suivra constamment durant l’aventure à la manière d’un Bastion. Les inspirations énoncées pour ce titre sont Dark Crystal et Le Labyrinthe (l’ouvrage de James Dashner). La direction artistique est également assez particulière avec une esthétique mêlant lumière et ténèbres.

Il a en tout cas l’air assez prometteur. Nous en aurons le cœur net cet été lorsqu’il sera disponible sur Xbox One, PS4, PC et Switch.