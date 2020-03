The Last Campfire de Hello Games (No Man’s Sky) arrivera sur PC et consoles cet été

Hello Games a connu de nombreux problèmes avec les remous causés par No Man’s Sky, mais le studio a su se remettre en forme et se plonger dans de nouveaux projets. The Last Campfire est l’un d’eux, et avait été révélé lors des derniers Game Awards.

Une sortie pour cet été

Le titre a profité du Indie World pour montrer un nouveau trailer qui dévoile un peu plus l’univers si particulier du jeu. On y suivra un petit être qui fera tout pour rentrer chez lui afin de rallumer le dernier feu de camp pour visiblement sauver ses semblables.

Pas de date de sortie précise pour le titre, mais on sait que The Last Campfire arrivera cet été, à la fois sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.