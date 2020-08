The Last Campfire de Hello Games (No Man’s Sky) sort aujourd’hui

Si No Man’s Sky est aujourd’hui très apprécié par la communauté, Hello Games a pendant longtemps payé les pots cassés d’un lancement en demi-teinte. Histoire de souffler un peu après une telle aventure, le studio s’est penché sur The Last Campfire, une épopée plus intimiste, qui s’offre une sortie surprise aujourd’hui.

Une présentation supplémentaire pour convaincre

Révélé lors des derniers Game Awards, le titre a donc droit à une sortie en catimini. Nul doute que les fans de Journey, Rime et autres jeux aussi mignons que touchants seront attirés par ce titre, qui est ici présenté par Sean Murray avec une nouvelle vidéo de gameplay

The Last Campfire est disponible dès aujourd’hui sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et iOS (Apple Arcade).