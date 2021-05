Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Mass Effect Legendary Edition et des différents épisodes. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme sur laquelle vous jouez. On notera que chacun des Mass Effect dispose de sa propre liste de trophées, mais qu’il existe également une liste pour l’ensemble de la compilation. On vous liste tout dans cette article. Retrouvez également notre guide complet de cette édition légendaire.

Mass Effect 1 (35 trophées)

Platine

Élite N7

ME1 : Obtenez tous les trophées

Or

Médaille de l’honneur

ME1 : Terminez le jeu dans n’importe quel niveau de difficulté

ME1 : Terminez le jeu dans n'importe quel niveau de difficulté

ME1 : Terminez la majeure partie du jeu

ME1 : Terminez la majeure partie du jeu

ME1 : Gagnez 75 % du total de points de Pragmatisme ou de Conciliation

ME1 : Gagnez 75 % du total de points de Pragmatisme ou de Conciliation Contre-terroriste

ME1 : Terminez la mission Turbulences à 900 000 pieds.

Argent

Médaille de l’héroïsme

ME1 : Terminez Féros

ME1 : Terminez Féros

ME1 : Terminez Eden Prime

ME1 : Terminez Eden Prime

ME1 : Terminez Virmire

ME1 : Terminez Virmire

ME1 : Terminez Novéria

ME1 : Terminez Novéria

ME1 : Terminez Ilos

ME1 : Terminez Ilos

ME1 : Trouvez les entrées du codex sur les races alien conciliennes, disparues et non-conciliennes

ME1 : Trouvez les entrées du codex sur les races alien conciliennes, disparues et non-conciliennes

ME1 : Atterrissez sur un monde inconnu

ME1 : Atterrissez sur un monde inconnu

ME1 : Atterrissez sur 4 mondes inconnus

ME1 : Atterrissez sur 4 mondes inconnus

ME1 : Atterrissez sur 8 mondes inconnus

ME1 : Atterrissez sur 8 mondes inconnus

ME1 : Localisez le Dr T’soni dans le secteur Artémis Tau

Bronze

Maîtrise de la lévitation

ME1 : Utilisez 25 fois la Lévitation biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Lévitation biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Projection biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Projection biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Déchirure biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Déchirure biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Singularité biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Singularité biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Barrière biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Barrière biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Stase biotique

ME1 : Utilisez 25 fois la Stase biotique

ME1 : Utilisez 25 fois le Champ d’amortissement

ME1 : Utilisez 25 fois le Champ d'amortissement

ME1 : Utilisez 25 fois le Piratage d’IA

ME1 : Utilisez 25 fois le Piratage d'IA

ME1 : Utilisez 25 fois la Surcharge de bouclier

ME1 : Utilisez 25 fois la Surcharge de bouclier

ME1 : Utilisez 25 fois le Sabotage

ME1 : Utilisez 25 fois le Sabotage

ME1 : Utilisez 50 fois du médi-gel

ME1 : Utilisez 50 fois du médi-gel

ME1 : Utilisez 25 fois le Choc neuronal

ME1 : Utilisez 25 fois le Choc neuronal

ME1 : Terminez 5 missions avec le soldat de l’Alliance dans l’escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec le soldat de l'Alliance dans l'escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec la sentinelle de l’Alliance dans l’escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec la sentinelle de l'Alliance dans l'escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec le Krogan dans l’escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec le Krogan dans l'escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec le Turien dans l’escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec le Turien dans l'escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec la Quarienne dans l’escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec la Quarienne dans l'escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec l’Asari dans l’escouade

ME1 : Terminez 5 missions avec l'Asari dans l'escouade

ME1 : Devenez un Spectre

ME1 : Devenez un Spectre

ME1 : Utilisez le Charme ou l’Intimidation pour sortir d’une situation impossible

Mass Effect 2 (45 trophées)

Platine

Élite N7

ME2 : Obtenez tous les trophées

Or

Mission accomplie

ME2 : Sauvez l’humanité de l’extinction à travers la galaxie toute entière

ME2 : Sauvez l'humanité de l'extinction à travers la galaxie toute entière

ME2 : Veillez à la survie de votre équipage tout au long de votre mission suicide

ME2 : Veillez à la survie de votre équipage tout au long de votre mission suicide Exploration galactique

ME2 : Visitez 100 % des planètes d’un secteur inexploré

Argent

Mission suicide

ME2 : Utilisez le relais Oméga 4

ME2 : Utilisez le relais Oméga 4

ME2 : Survivez à la mission suicide

ME2 : Survivez à la mission suicide

ME2 : Terminez 5 missions découvertes en scannant des mondes inexplorés

ME2 : Terminez 5 missions découvertes en scannant des mondes inexplorés

ME2 : Terminez une mission découverte en scannant un monde inexploré

ME2 : Terminez une mission découverte en scannant un monde inexploré

ME2 : Améliorez au maximum une arme

ME2 : Améliorez au maximum une arme

ME2 : Détruisez avec succès l’I.V. insubordonnée dans le cadre du projet Suprématie

ME2 : Détruisez avec succès l'I.V. insubordonnée dans le cadre du projet Suprématie

ME2 : Affrontez le Courtier de l’ombre

Bronze

Introuvable

ME2 : Sauvez votre équipage d’une attaque écrasante

ME2 : Sauvez votre équipage d’une attaque écrasante L’homme très trouble

ME2 : Retournez au service actif

ME2 : Sauvez votre équipage d'une attaque écrasante

ME2 : Défendez une colonie humaine contre une attaque

ME2 : Retournez au service actif

ME2 : Terminez l’exploration d’une épave de vaisseau

ME2 : Défendez une colonie humaine contre une attaque

ME2 : Obtenez une technologie geth

ME2 : Terminez l'exploration d'une épave de vaisseau

ME2 : Recrutez Archangel avec succès

ME2 : Obtenez une technologie geth

ME2 : Recrutez l’assassin avec succès

ME2 : Recrutez Archangel avec succès

ME2 : Recrutez la détenue biotique avec succès

ME2 : Recrutez l'assassin avec succès

ME2 : Recrutez la probatrice avec succès

ME2 : Recrutez la détenue biotique avec succès

ME2 : Recrutez le Krogan avec succès

ME2 : Recrutez la probatrice avec succès

ME2 : Recrutez le professeur avec succès

ME2 : Recrutez le Krogan avec succès

ME2 : Recrutez la Quarienne avec succès

ME2 : Recrutez le professeur avec succès

ME2 : Piratez une conscience collective geth

ME2 : Recrutez la Quarienne avec succès

ME2 : Gagnez la loyauté du Krogan

ME2 : Piratez une conscience collective geth

ME2 : Gagnez la loyauté de l’assassin

ME2 : Gagnez la loyauté du Krogan

ME2 : Gagnez la loyauté de la détenue biotique

ME2 : Gagnez la loyauté de l'assassin

ME2 : Aidez la probatrice à accomplir sa mission

ME2 : Gagnez la loyauté de la détenue biotique

ME2 : Gagnez la loyauté d’Archangel

ME2 : Aidez la probatrice à accomplir sa mission

ME2 : Gagnez la loyauté de l’agent de Cerberus

ME2 : Gagnez la loyauté d'Archangel

ME2 : Gagnez la loyauté du professeur

ME2 : Gagnez la loyauté de l'agent de Cerberus

ME2 : Gagnez la loyauté de l’officier de Cerberus

ME2 : Gagnez la loyauté du professeur

ME2 : Gagnez la loyauté de la Quarienne

ME2 : Gagnez la loyauté de l'officier de Cerberus

ME2 : Éliminez un dévoreur

ME2 : Gagnez la loyauté de la Quarienne

ME2 : Tuez 30 ennemis humanoïdes d’un tir dans la tête avec l’arme de votre choix

ME2 : Éliminez un dévoreur

ME2 : Incinérez l’armure de 25 ennemis

ME2 : Incinérez l’armure de 25 ennemis Impitoyable

ME2 : Faites crier 20 ennemis pendant qu’ils brûlent ou qu’ils tombent

ME2 : Incinérez l'armure de 25 ennemis

ME2 : Neutralisez les boucliers de 25 ennemis

ME2 : Faites crier 20 ennemis pendant qu'ils brûlent ou qu'ils tombent

ME2 : Frappez 20 cibles avec différents pouvoirs biotiques pour associer leurs effets

ME2 : Neutralisez les boucliers de 25 ennemis

ME2 : Utilisez la Déchirure sur le bouclier de 25 ennemis

ME2 : Frappez 20 cibles avec différents pouvoirs biotiques pour associer leurs effets

ME2 : Terminez un projet de recherche dans le laboratoire du Normandy

ME2 : Utilisez la Déchirure sur le bouclier de 25 ennemis

ME2 : Débloquez 15 nouvelles entrées du codex de Mass Effect 2

ME2 : Terminez un projet de recherche dans le laboratoire du Normandy

ME2 : Améliorez un pouvoir

ME2 : Améliorez un pouvoir Vengeance !

ME2 : Gagnez la loyauté du mercenaire

ME2 : Améliorez un pouvoir

ME2 : Gagnez la loyauté du voleur

Mass Effect 3 (39 trophées)

Platine

Élite N7

ME3 : Obtenez tous les trophées

Or

Légende

ME3 : Mission accomplie.

ME3 : Mission accomplie.

ME3 : Apportez la majorité des ressources de Guerre galactique au conflit final.

ME3 : Apportez la majorité des ressources de Guerre galactique au conflit final.

ME3 : Découvrez un secret ancien.

Argent

Patriote

ME3 : Lancez l’assaut final.

ME3 : Lancez l'assaut final.

ME3 : Lancez 10 sondes pour trouver des personnes ou ressources sur le territoire des Moissonneurs.

ME3 : Lancez 10 sondes pour trouver des personnes ou ressources sur le territoire des Moissonneurs.

ME3 : Effectuez une combinaison de 50 combos biotiques ou poussées techniques.

ME3 : Effectuez une combinaison de 50 combos biotiques ou poussées techniques.

ME3 : Améliorez l’un de vos pouvoirs jusqu’au rang 6.

ME3 : Améliorez l'un de vos pouvoirs jusqu'au rang 6.

ME3 : Surchargez les boucliers de 100 ennemis.

ME3 : Surchargez les boucliers de 100 ennemis.

ME3 : Faites léviter 100 ennemis en utilisant des pouvoirs.

ME3 : Faites léviter 100 ennemis en utilisant des pouvoirs.

ME3 : Mettez le feu à 100 ennemis avec des pouvoirs.

ME3 : Mettez le feu à 100 ennemis avec des pouvoirs.

ME3 : Tuez une brute pendant qu’elle vous charge.

ME3 : Tuez une brute pendant qu'elle vous charge.

ME3 : Tuez 10 gardiens de face d’un tir à la tête lorsque leurs boucliers sont levés.

ME3 : Tuez 10 gardiens de face d'un tir à la tête lorsque leurs boucliers sont levés.

ME3 : Améliorez une arme jusqu’au niveau 10.

ME3 : Améliorez une arme jusqu'au niveau 10.

ME3 : Libérez Oméga de l’occupation de Cerberus.

ME3 : Libérez Oméga de l'occupation de Cerberus.

ME3 : Stoppez une incontrôlable machination avant qu’il ne soit trop tard.

ME3 : Stoppez une incontrôlable machination avant qu'il ne soit trop tard.

ME3 : Éliminez un groupe d’adversaires niveau Spectre en mode Normal, Hardcore ou Démentiel.

Bronze

Motivation

ME3 : Retournez au service actif.

ME3 : Retournez au service actif.

ME3 : Traquez un assassin.

ME3 : Traquez un assassin. Mobilisation

ME3 : Ramenez un officier vétéran à bord.

ME3 : Ramenez un officier vétéran à bord.

ME3 : Détruisez un Atlas tombé de l’orbite.

ME3 : Détruisez un Atlas tombé de l’orbite. Exploration

ME3 : Explorez une ville perdue.

ME3 : Explorez une ville perdue.

ME3 : Survivez à la nuée.

ME3 : Survivez à la nuée. Opportuniste

ME3 : Sabotez un cuirassé.

ME3 : Sabotez un cuirassé. Cible difficile

ME3 : Demandez une frappe orbitale.

ME3 : Demandez une frappe orbitale. Sabotage

ME3 : Neutralisez un groupe d’escadrons de chasseurs.

ME3 : Neutralisez un groupe d’escadrons de chasseurs. Arbitre

ME3 : Gagnez une impasse politique.

ME3 : Gagnez une impasse politique. Dernier témoignage

ME3 : Extrayez une technologie ancienne.

ME3 : Extrayez une technologie ancienne. Exécution

ME3 : Battez un vieil adversaire.

ME3 : Battez un vieil adversaire. Personne d’influence

ME3 : Envoyez un avertissement à travers la galaxie.

ME3 : Envoyez un avertissement à travers la galaxie. Détective

ME3 : Découvrez l’origine monstrueuse d’un ennemi.

ME3 : Découvrez l’origine monstrueuse d’un ennemi. Délivrance

ME3 : Arrêtez un enlèvement de Cerberus.

ME3 : Arrêtez un enlèvement de Cerberus. Résolution de problèmes

ME3 : Évacuez un complexe scientifique.

ME3 : Évacuez un complexe scientifique. Fièvre acheteuse

ME3 : Visitez une boutique de la Citadelle.

ME3 : Visitez une boutique de la Citadelle. Touche personnelle

ME3 : Modifiez une arme.

ME3 : Modifiez une arme. Intouchable

ME3 : Échappez à un Moissonneur sur la carte de la galaxie.

ME3 : Échappez à un Moissonneur sur la carte de la galaxie. Pirate

ME3 : Piratez un méca Atlas.

ME3 : Piratez un méca Atlas. Terreur des géants

ME3 : Terrassez un cicosaure.

ME3 : Terrassez un cicosaure. Sur le pied de guerre

ME3 : Obtenez deux ensembles d’armure non personnalisables.

Mass Effect Legendary Edition (11 trophées)

Or

Médaille pour loyaux services

Terminez Mass Effect 1, 2 et 3 avec le même personnage

Argent

Démentiel I

Terminez Mass Effect 1, 2 ou 3 en Démentiel sans modifier la difficulté

Terminez Mass Effect 1, 2 ou 3 en Démentiel sans modifier la difficulté

Terminez deux jeux de Mass Effect Édition Légendaire en Démentiel sans modifier la difficulté

Terminez deux jeux de Mass Effect Édition Légendaire en Démentiel sans modifier la difficulté

Terminez les trois jeux de Mass Effect Édition Légendaire en Démentiel sans modifier la difficulté

Terminez les trois jeux de Mass Effect Édition Légendaire en Démentiel sans modifier la difficulté

Commencez ou ravivez une relation amoureuse dans les trois jeux de Mass Effect Édition Légendaire

Commencez ou ravivez une relation amoureuse dans les trois jeux de Mass Effect Édition Légendaire

Tuez 2 000 ennemis dans Mass Effect 1, 2 ou 3

Bronze

L’amour I

Entamez une relation amoureuse dans Mass Effect 1, 2 ou 3

Entamez une relation amoureuse dans Mass Effect 1, 2 ou 3

Commencez ou ravivez une relation amoureuse dans deux jeux de Mass Effect Édition Légendaire

Commencez ou ravivez une relation amoureuse dans deux jeux de Mass Effect Édition Légendaire

Tuez 250 ennemis dans Mass Effect 1, 2 ou 3

Tuez 250 ennemis dans Mass Effect 1, 2 ou 3

Tuez 1 000 ennemis dans Mass Effect 1, 2 ou 3

Tuez 1 000 ennemis dans Mass Effect 1, 2 ou 3

Tuez 100 ennemis avec des attaques au corps-à-corps dans Mass Effect 1, 2 ou 3

