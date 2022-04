Le Tribeca Festival dévoile son programme, avec A Plague Tale: Requiem qui sera présent

Le Summer Game Fest est l’occasion de réunir sous une même bannière de nombreux événements liés à la présentation de jeux, comme le Tribeca Festival, qui fera son retour au mois de juin. Si ce dernier ne se concentre pas exclusivement sur le milieu du jeu vidéo, il avait notamment permis l’année dernière de mettre un peu plus en lumière Kena: Bridge of Spirits. Cette année, la grosse tête d’affiche sera visiblement A Plague Tale: Requiem.

Un programme alléchant

The games lineup for the @Tribeca Festival has been revealed: – A Plague Tale: Requiem

– Cuphead: Delicious Last Course

– American Arcadia

– As Dusk Falls

– Immortality

– Oxenfree II

– The Cub

– Thirsty Suitors

– Venba Watch a showcase during #SummerGameFest on June 10. pic.twitter.com/AB5HsLgx13 — Summer Game Fest – June 2022 (@summergamefest) April 26, 2022

Geoff Keighley nous en dit aujourd’hui un peu plus sur le programme du Tribeca Festival, du moins pour sa partie jeu vidéo, avec une présentation qui aura lieu le 10 juin et qui mettra en avant un peu moins d’une dizaine de titres.

Voici les jeux qui seront présentés durant l’événement :

A Plague Tale: Requiem

Cuphead: Delicious Last Course

American Arcadia

As Dusk Falls

Immortality

Oxenfree II

The Cub

Thirsty Suitors

Venba

On retiendra surtout la présence du jeu d’Asobo Studio, A Plague Tale: Requiem, que l’on a plus vu depuis son annonce et que l’on s’attend à revoir au cours de cet été. On notera aussi la présence du DLC de Cuphead, qui sortira quelques jours plus tard, ainsi que celle de As Dusk Falls, qui a lui aussi disparu des radars depuis pas mal de temps maintenant.

Rendez-vous donc le 10 juin pour suivre cette présentation dans le cadre du Summer Game Fest.