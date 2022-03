Triangle Strategy : Un Tactical RPG très carré ? Test en vidéo

Reprenant le style HD-2D qui semble si cher à Square Enix, Triangle Strategy est le nouveau RPG tactique de l’éditeur, sorti en exclusivité Switch il y a quelques jours. Le titre prend place sur le continent de Norzélia et nous fait suivre Serenor, un jeune héritier qui va se retrouver mêlé dans un conflit qui le dépasse. De nombreux choix s’offriront à vous, et vous pourrez compter sur un système de combat au tour par tour stratégique et finement pensé. On vous en parle dans ce test en vidéo.

Triangle Strategy est disponible depuis le 4 mars 2022 sur Nintendo Switch.