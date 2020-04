Trials of Mana vous permet de faire évoluer vos personnages via un système de classes. Il en existe en tout 4 niveaux, sachant que vous commencez au niveau de classe 1. Voici comment atteindre les niveaux 2 et 3, tandis que les informations concernant la classe 4 se trouvent ici.

Comment changer de classe dans Trials of Mana

Pour faire évoluer vos personnages vers la classe 2, rien de plus simple. Le seul pré-requis est d’avoir atteint le niveau 18. Cela fait, rendez-vous simplement à l’une des 8 pierres de Mana (une fois que vous avez assez progressé dans l’histoire) pour entamer le processus. Les pierres de Mana sont visibles sur les différentes cartes du jeu en cherchant le logo de la capture d’écran ci-dessous. Vous pourrez alors choisir librement l’une des deux classes disponibles.

Pour la troisième classe, les choses se corsent un peu. Il vous faudra tout d’abord avoir atteint le niveau 38. Ensuite, le changement nécessitera un objet de classe. Ces objets sont obtenus via des graines ???. Ces graines s’obtiennent soit dans des coffres, soit en tuant des ennemis (bien que les chances soient faibles). Si vous voulez plus de détails sur comment obtenir facilement des graines ???, cliquez ici.

Une fois les graines obtenues, rendez-vous dans une auberges pour les faire éclore comme n’importe quelle autre graine dans le pot à graines. L’objet obtenu est aléatoire mais définit dès que la graine est ramassée. C’est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir à l’avance quel objet vous allez obtenir, et que recharger votre partie ne permettra pas d’en obtenir un autre. Sachant que l’objet obtenu ne vous permet d’obtenir qu’une classe précise, attendez-vous à devoir farmer un peu pour avoir la classe que vous désirez.

Voilà, vous savez tout sur les classes 2 et 3. Pour d’autres astuces et guide sur ce remake, rendez-vous sur le guide complet de Trials of Mana.