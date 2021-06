Songs of Conquest

Jeu de stratégie inspiré des classiques du genre des années 90, Songs of Conquest propose des combats au tour par tour avec comme direction artistique du pixel art en 2D HD. Entre gestion de cités, loot et affrontements, le joueur devra se construire un véritable royaume et écraser ses adversaires. Un éditeur de niveau est présent pour créer sa propre aventure et un pvp en ligne ou local permet quant à lui d'affronter d'autres joueurs en choisissant une des quatre factions du jeu.