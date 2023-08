Tower of Fantasy va passer à sa version 3.2 dans quelques jours avec une nouvelle map à explorer et un personnage inédit

Direction Tonnerville pour la version 3.2

Cette version 3.2 du jeu se nomme donc « Le Bosquet du Dragon » et sera disponible en jeu dès le 5 septembre prochain .Elle nous entraîne à nouveau au cœur du Domaine 9 pour y trouver une nouvelle map à explorer, à savoir Tonnerreville, un endroit qui abrite notamment le marché de Tianhe et qui est divisé en trois comptés (Dragon, Lapin et Tigre). On y trouvera de nouveaux ennemis à affronter avec notamment un boss inédit, Taotie, ou encore l’Armure maudite et plein d’autres petits monstres.

Pour faire face à tous ces dangers, un nouveau Simulacre rejoint la partie en la personne de Huang, dirigeantes des gardes azur qui nous est présentée dans une seconde vidéo, histoire de nous montrer tout ce qu’elle sait faire.

Tower of Fantasy est aussi disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides pour en savoir plus sur le jeu.