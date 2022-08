Tower of Fantasy nous rappelle sa sortie avec un trailer de lancement épique

Sorti depuis quelques mois en Chine, Tower of Fantasy effectue aujourd’hui son entrée sur le territoire internationale avec l’arrivée de sa version globale. Des millions de joueurs et de joueuses sont déjà en train de découvrir ce nouveau monde (à travers des serveurs bouchés), et invoquent déjà leurs premiers Simulacres dans l’espoir d’obtenir une arme et un skin rares. Afin de convaincre les derniers récalcitrants, Hotta Studio dévoile maintenant un trailer de lancement pour le jeu.

Le lancement, c’est maintenant

Pas de gameplay à découvrir ici, mais seulement un trailer qui a pour but de mieux nous plonger au sein de cet univers. La planète Aida a besoin d’aide, et on nous tease une histoire épique et pleine de rebondissement à travers cette vidéo.

En dehors de son aspect MMORPG, le jeu dispose bien d’un scénario étoffé à suivre au fil des missions, que ce soit en solo ou en multijoueur.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu, comme avec notre guide du débutant qui vous donnera quelques conseils de bases.