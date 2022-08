Accueil » Actualités » Tower of Fantasy : 10 conseils pour bien démarrer, notre guide du débutant

Tower of Fantasy est un free-to-play massif, avec un grand monde ouvert à explorer qui comporte beaucoup de secrets. Le tutoriel du jeu n’est pas forcément digeste dans un premier temps, et il ne nous dit pas tout. Il y a donc de quoi être facilement déboussolé au début de l’aventure face à tous les systèmes qui nous sont présentés. C’est pourquoi nous vous avons préparé quelques conseils afin de bien débuter dans Tower of Fantasy.

Avancez rapidement dans l’histoire pour obtenir votre première monture

Lorsque vous ferez vos premiers pas dans Tower of Fantasy, on vous conseillera de bien suivre les premières quêtes, qui vont vous présenter les différents systèmes du jeu. Et même si l’appel du monde ouvert se fait ressentir, on ne peut que vous dire qu’il est préférable d’attendre au moins d’avoir votre première monture gratuite.

Une moto vous sera offerte assez rapidement en jeu, après avoir accompli quelques quêtes liées à l’histoire. Une fois ce moyen de transport déverrouillé, l’exploration deviendra un peu plus facile pour vous.

Ramassez tout ce que vous trouvez et explorez au maximum

Cela peut paraître évident à n’importe quel personne qui a déjà joué à des jeux type MMO ou monde ouvert, mais il est important d’ouvrir l’œil lors de l’exploration et de ramasser tout ce que vous trouvez.

Vous croiserez souvent des minerais de matériaux, des plantes, des trésors ou de la nourriture au fil de votre voyage dans Tower of Fantasy. Et ces ressources sont essentielles en début de partie, que ce soit pour la cuisine ou pour l’amélioration de vos différentes armes. De plus, en explorant efficacement, vous ferez monter une jauge de progression qui vous donnera accès à plein de récompenses, donc soyez curieux.

Changez d’arme en combat lorsque sa jauge est prête

Le système de combat de Tower of Fantasy vous laisse la possibilité de vous équiper jusqu’à trois armes différentes et d’en changer à la volée, ou presque. Cependant, pour faire le plus de dégâts possibles, il faut effectuer cette rotation au bon moment.

Lorsque vous n’utiliserez pas une arme, vous verrez la jauge de cette dernière se remplir petit à petit. L’idéal, c’est d’attendre qu’elle soit pleine avant de switcher avec elle. En faisant cela, vous déclencherez une attaque spéciale qui fera beaucoup de dégâts.

Esquivez au dernier moment

L’esquive ne consomme pas d’endurance dans Tower of Fantasy, mais son utilisation reste tout de même limitée. Afin de ne pas se faire avoir, et de tirer un avantage de cette esquive, il faut bien lire les mouvements de l’adversaire afin d’effectuer l’esquive au dernier moment, avant que l’attaque ennemie vous touche.

Si vous avez de bons réflexes, cela enclenchera alors un moment de « bullet-time » dans lequel les ennemis autour de vous seront ralentis, vous laissant le temps de marteler les attaques et de prendre l’avantage.

Faites vos quêtes journalières

Là encore, il faudra progresser rapidement jusqu’à atteindre un point où le jeu vous donnera accès à des quêtes journalières, qui sont très importantes.

Ces quêtes s’effectuent en quelques minutes seulement et vous donnent accès à pas mal de récompenses, dont un Nucléus or, qui va vous permettre d’invoquer sur la bannière permanente. Ce que veut dire que vous aurez accès à une invocation tous les jours, ce qui ne doit pas être négligé.

Allez combattre les World Boss

Après avoir un peu progressé, vous aurez accès aux World Boss. Ces combats seront limités et se déroulent principalement en compagnie d’autres joueurs et joueuses, puisqu’ils sont assez difficiles.

Mais le jeu en vaut la chandelle, car ils donnent parfois accès à de jolies récompenses, comme des SSR. Vous aurez cependant besoin d’avoir des clés spéciales, qui s’obtiennent via des quêtes ou des objectifs hebdomadaires.

Améliorez surtout vos armes SR et SSR

Au début du jeu, vous allez pouvoir invoquer de nombreuses fois sur la bannière d’armes, et vous allez forcément tomber sur des armes R, autrement dit des armes rares. Certaines, comme l’Arc Composite, vous seront aussi données via des quêtes d’histoire.

Il est peut-être tentant d’améliorer ces armes en début de partie car vous ne possédez qu’elles, mais on vous conseille de ne pas dépenser vos ressources dedans. Vous obtiendrez assez rapidement des armes SR et SSR qui seront forcément bien meilleures, alors il est conseillé de garder tous vos objets d’améliorations pour ces dernières.

Pensez aux résonances

Comme dans un certain Genshin Impact, la résonance entre les divers éléments de vos armes est importante. Elle vous donne accès à des bonus passifs qui sont à ne pas négliger, surtout lorsque l’on débute.

Avoir deux armes de type DPS va par exemple booster vos dégâts, tandis que deux armes de tanks boostera votre résistance. C’est un détail à prendre en compte lors de vos choix d’armes, même si certains préférons tout de même assurer le sacro-saint triangle Tank/DPS/Healer.

Prenez une arme de type feu avec vous pour explorer

La composition de votre set est aussi importante pour l’exploration que pour les combats. Pour le début du jeu, il est recommandé d’avoir une arme de type feu sur soi, car cet élément va vous aider à résoudre beaucoup de puzzles environnementaux.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’Arc Composite vous est donné rapidement, donc veillez à avoir toujours une arme de ce type sur vous si vous souhaitez explorer les environs.

La cuisine peut être importante

Si vous ne jouez pas de Simulacres ou d’armes donnant accès à du soin, la cuisine va rapidement devenir vitale pour vous. Même avec un Healer, il est conseillé d’avoir toujours des plats de soin sur soi pour pouvoir les utiliser en cas d’urgence, et le plus rapidement possible. Pensez donc à vérifier souvent votre stock et à vous mettre aux fourneaux quand vous aurez besoin de soin.

Débloquez rapidement les points de téléportation

On ne pourra que vous conseiller, pour votre confort de jeu, de débloquer rapidement tous les points de téléportation à travers le monde ouvert. On aurait presque envie de vous dire qu’il s’agirait d’une priorité lorsque vous entrez dans une nouvelle région, afin de pouvoir rapidement voyager à travers cette dernière et ne pas devoir refaire le chemin à pied ou à dos de monture.

Cela devrait vous faire gagner pas mal de temps lors de votre exploration, mais aussi durant vos cartes, qui vous emmèneront aux quatre coins de la carte.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.