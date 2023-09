Tower of Fantasy s’apprête à accueillir un nouveau personnage avec le Simulacre Fei Se

Une danseuse redoutable

La version 3.2 du jeu est arrivée assez récemment et elle nous a permis de découvrir une map entièrement inédite ainsi qu’un nouveau Simulacre en la personne de Huang. Du nouveau contenu qui permet déjà d’occuper la communauté pour un petit moment, mais Hotta Studio continue à enchaîner les sorties de Simulacres inédits. On découvre ici Fei Se en vidéo, la cheffe du Palais fantôme et la commandante des gardes de l’ombre. Une longue vidéo de présentation nous montre ce qu’elle est capable de faire.

Si vous attendez ce personnage, notez dans vos agendas que Fei Se sera disponible en jeu dès le 26 septembre prochain. Tower of Fantasy est disponible sur PC, les consoles PlayStation, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides pour en savoir plus sur le jeu.