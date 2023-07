Tower of Fantasy : Ce free-to-play passe en 3.0 avec une tonne de nouveautés incroyables !

Disponible depuis bientôt moins d’un an sur PC et mobiles, Tower of Fantasy continue d’alimenter régulièrement (et massivement) son contenu. Depuis sa sortie, cet action RPG en monde ouvert s’est énormément enrichi, avec une pléthore de mises à jour apportant du contenu à foison tels que de nouveaux personnages et de nouvelles zones à explorer, entre autres. Tower of Fantasy a d’ailleurs récemment effectué l’une des ses mises à jour les plus massives avec la 3.0 : Domain 9, apportant encore plus de choses et de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Avant de revenir sur les apports de Domain 9, faisons un rapide tour d’horizon des ajouts majeurs depuis son lancement afin de vous donner une idée de ce qui vous attend si vous vous lancez dans cette nouvelle aventure.

Tower of Fantasy : Un action-RPG en monde ouvert déjà très complet

Tower of Fantasy est un action-RPG en monde ouvert gratuit (free-to-play) développé par Hotta Studio et édité par Level Infinite. Prenant place dans un univers science-fiction, le titre nous embarque dans le monde d’Aida, dernier bastion de l’humanité après la perte de toutes les énergies de la planète Terre. La population est alors à la recherche d’une énergie très puissante, nommée Omnium, minée grâce à une tour, la « Tower of Fantasy ». On y rencontre des personnages variés dans un style anime japonais, le tout prenant place dans un scénario captivant.

Tower of Fantasy propose du contenu PVE et PVP avec des mécaniques multijoueur s’inspirant des MMO. Le titre est rempli d’activités comme des puzzles à résoudre, des trésors à découvrir ou encore des boss à combattre dans un monde ouvert en constante évolution.

Depuis sa sortie nous avons notamment eu droit à :

Version 1.5 : Une nouvelle zone à explorer « Île artificielle » et introduction du Housing.

Version 2.0 : De nouvelles zones à explorer avec le désert de Vera, et la ville cyberpunk de Mirroria.

Version 2.3 : Une nouvelle zone à explorer : le Marais aux Miasmes. Il s’agit d’une région remplie de vallées rocheuses et d’une végétation abondante aux allures de forêt tropicale.

Version 2.4 : Introduction de l’exploration sous-marine dans une nouvelle région divisée en trois niveaux (l’île de la Grande mer, la cité d’Innars et le volcan Souffle du dragon).

Et il ne s’agit que d’un aperçu non exhaustif car Tower of Fantasy ajoute également des éléments récurrents et très appréciés de la communauté, notamment de nouveaux Simulacres (autrement dit les nouveaux personnages jouables), de nouveaux donjons et des World Boss. Depuis son lancement, le jeu a énormément évolué et s’est particulièrement bonifié avec le temps !

Un jeu accueillant avec les nouveaux !

Si vous avez peur de vous lancer, sachez que le jeu est assez accueillant avec les néophytes. Vous débloquez les quêtes quotidiennes assez rapidement et le contenu solo se complète au rythme que l’on veut. Et pour le multijoueur, vous disposez de plusieurs niveaux de difficulté qui s’adapteront à votre progression. D’ailleurs la mise à jour 3.0 apporte une fonctionnalité qui permet de rassembler les vétérans et les nouveaux joueurs. Ne serait-ce pas le meilleur moment pour se lancer ?

Tower of Fantasy Version 3.0 : A la découverte de Domain 9

Avec Domain 9, les frontières de Tower of Fantasy s’étendent encore plus avec une nouvelle carte visuellement attrayante, grâce à des éléments de civilisation classique et de technologie avancée, créant un paysage époustouflant rempli de défis uniques, de casse-tête environnementaux et de trésors cachés.

La nouvelle région Domain 9

En pénétrant dans Domain 9, les joueurs se lancent dans une aventure palpitante à Farewellville et dans d’autres lieux intrigants. Le paysage imposant de la région encourage les déplacements aériens et introduit un nouvel artefact qui permettant de grimper facilement les montagnes. Cependant, Domain 9 n’est pas sans danger. La présence des Ténèbres menace le royaume, et les joueurs doivent affronter des ennemis redoutables, dont le nouveau World Boss, Zhuyan, qui utilise des attaques dévastatrices et représente un défi redoutable.

Deux nouveaux simulacres et l’introduction des compagnons de voyage

Vous n’êtes jamais seul dans Tower of Fantasy avec la tonne de Simulacres que vous pouvez invoquer sur des portails avec la fameuse mécanique du gacha. Domain 9 introduit ainsi Liu Huo et Yu Lan, qui rejoignent le roster, chacun offrant des capacités et des styles de combat uniques.

Dans Tower of Fantasy, vous êtes constamment accompagné de Mi-a, un serviteur intelligent qui interagie sans cesse avec vous. Grâce à Domain 9, vous allez pouvoir changer de compagnon de route et bénéficier d’avantages précieux lors des combats. Il s’agit plus ou moins d’un système de « Pet » si vous connaissez l’univers des MMO.

Un système de Mentorat pour rassembler les joueurs

Tower of Fantasy est accueillant avec les nouveaux joueurs, mais le nouveau système de Mentorat permet d’aller encore plus loin. On pense notamment à ceux qui veulent rejoindre leurs amis qui ont déjà une bonne expérience sur le jeu. Ce système de mentorat permet à des joueurs expérimentés de prendre des nouveaux sous leurs ailes et de progresser ensemble, le tout encouragé par un nouveau système de récompenses.

Des améliorations de gameplay

Les activités destinées aux joueurs de haut niveau, notamment les niveaux du Vortex, ont été améliorées et proposent désormais une expérience plus enrichissante. Ces défis ardus bénéficient d’un nouveau souffle avec un gameplay amélioré et des récompenses plus intéressantes en fonction de la difficulté choisie.

Vous savez désormais que Tower of Fantasy vous garantit une aventure riche en contenu et en défis que ce soit en solo via l’exploration du monde ouvert et en multijoueur avec les nombreuses activités inspirées des MMORPG. Presque un an après sa sortie, on peut dire que le suivi a été plus qu’exemplaire ! En plus de la dernière mise à jour Domain 9, vous disposez donc d’une très bonne occasion pour vous lancer. Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement via le site officiel !