Le jeu Tour de France 2021 nous présente son nouveau mode My Tour

Les compétitions sportives reprennent et le Tour de France va démarrer dans quelques semaines, l’occasion parfaite pour Cyanide et Nacon de présenter le jeu Tour de France 2021, qui arrive avec de nombreuses nouveautés suite à Tour de France 2020, notamment avec son mode My Tour.

Façonnez votre propre compétition

Ce mode My Tour mettra la personnalisation au coeur de l’expérience des joueurs, avec la possibilité de créer ses propres compétitions en y ajoutant les équipes que l’on souhaite et les différentes étapes parmi les 89 disponibles. Histoire de pousser la personnalisation jusqu’au bout, il sera même possible d’interagir avec les statistique des grands cyclistes, afin de modifier la difficulté.

Tour de France 2021 sera disponible le 3 juin 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, et plus tard sur PS5 et Xbox Series.