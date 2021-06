Tour de France 2021

L'édition 2021 de la licence revient avec quelques nouveautés comme par exemple la refonte de son mode My Tour qui propose une personnalisation plus accrue. Au programme, il est possible de créer sa compétition en piochant parmi 89 étapes du Tour de France, de planifier ses jours de repos et de gérer son équipe et son avatar plus profondément qu'avant. On note aussi une IA revue pour les compétiteurs, une nouvelle mécanique de récupération qui influe sur la forme des coureurs, la refonte des objectifs à chaque début d'étapes ainsi que d'autres améliorations...