Tour de France 2022 et Pro Cycling Manager 2022 donneront le premier coup de pédale le 9 juin prochain

Comme chaque année, Le Tour de France est l’évènement majeur pour les cyclistes professionnels, mais aussi pour les passionnés voulant vivre la compétition à travers le jeu vidéo. Ca tombe bien, nous avons enfin une date quelques infos pour les adaptations de cette année 2022.

Un tour de France 2022 de la routine ?

L’éditeur Nacon et le studio Cyanide nous annoncent aujourd’hui que les éditions 2022 pour le Tour de France 2022 et Pro Cycling Manager 2022 seront disponibles le 9 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Soit un peu moins d’un mois avant le départ officiel. Pour rappel, le premier vous met en plein cœur de la compétition tandis que le second vous place dans la peau d’un directeur sportif.

On nous promet quelques nouveautés et ajustement pour cette année, mais il y a de quoi se méfier puisque malgré la prise de contrôle de la licence par Nacon, cela n’a pas beaucoup bousculé les habitudes si l’on en croit notre test de l’édition 2021. Toutefois, il semble que les développeurs aient à cœur d’améliorer leur formule cette année tout en proposant quelques nouveautés.

Les développeurs proposent d’ailleurs aux amateurs de cyclisme virtuel de s’essayer à une bêta fermée afin de récolter de précieux retours avant le grand lancement. Il vous suffit de suivre ce lien et de répondre aux différentes questions pour avoir une chance d’y participer.

Concernant ce à quoi l’on peut s’attendre pour les deux titres, voici une vue d’ensemble fournit par Nacon. Pour Tour de France 2022 :

Nouveau mode de jeu : Tour de France 2022 marque l’arrivée du tout nouveau mode Course du Moment permettant aux joueurs de comparer leurs résultats en ligne lors de défis hebdomadaires classés.

Tour de France 2022 marque l’arrivée du tout nouveau mode Course du Moment permettant aux joueurs de comparer leurs résultats en ligne lors de défis hebdomadaires classés. Le nouveau tracé officiel du Tour de France 2022: comme chaque année, les joueurs ont l’occasion de parcourir la France, cette fois en partant du Danemark. Ils peuvent parcourir les 21 nouvelles étapes officielles dont le contre-la-montre à Copenhague pour démarrer, puis Lille Métropole – Arenberg Porte du Hainaut et ses secteurs pavés, avant d’attaquer la mythique montée du Hautacam dans la 18 e étape, jusqu’au grand final sur la célèbre avenue des Champs-Elysées à Paris.

comme chaque année, les joueurs ont l’occasion de parcourir la France, cette fois en partant du Danemark. Ils peuvent parcourir les 21 nouvelles étapes officielles dont le contre-la-montre à Copenhague pour démarrer, puis Lille Métropole – Arenberg Porte du Hainaut et ses secteurs pavés, avant d’attaquer la mythique montée du Hautacam dans la 18 étape, jusqu’au grand final sur la célèbre avenue des Champs-Elysées à Paris. Des situations de courses plus variées : l’intelligence artificielle du jeu offre désormais des comportements plus variés, mieux adaptés aux courses et épreuves. Le joueur peut subir des attaques matinales plus souvent ou profiter d’une meilleure collaboration dans les échappées.

l’intelligence artificielle du jeu offre désormais des comportements plus variés, mieux adaptés aux courses et épreuves. Le joueur peut subir des attaques matinales plus souvent ou profiter d’une meilleure collaboration dans les échappées. Nouvelle classique inspirée d’une célèbre course italienne : la Primavera Classic.

la Primavera Classic. De nouvelles équipes jouables : Eolo-Kometa Cycling Team, Caja Rural-Seguros RGA et Uno-X Pro Cycling Team font leur première apparition dans le jeu.

Eolo-Kometa Cycling Team, Caja Rural-Seguros RGA et Uno-X Pro Cycling Team font leur première apparition dans le jeu. Incidents de course : les joueurs peuvent désormais choisir d’activer ou non les chutes et maladies, et d’en déterminer la fréquence. Leurs conséquences peuvent varier selon la gravité de l’incident.

les joueurs peuvent désormais choisir d’activer ou non les chutes et maladies, et d’en déterminer la fréquence. Leurs conséquences peuvent varier selon la gravité de l’incident. Préparation aux courses : ce nouveau système détermine aléatoirement cinq coureurs mieux préparés et cinq autres qui, à l’inverse, peuvent potentiellement sous-performer, obligeant les joueurs à surveiller leurs concurrents, aussi bien que leur propre équipe.

ce nouveau système détermine aléatoirement cinq coureurs mieux préparés et cinq autres qui, à l’inverse, peuvent potentiellement sous-performer, obligeant les joueurs à surveiller leurs concurrents, aussi bien que leur propre équipe. Secteurs pavés plus immersifs : lors de la traversée de ces secteurs difficiles, l’interface utilisateur tremble, à l’image de ce que ressentent les coureurs, permettant aux joueurs de ne plus vivre la trouée d’Arenberg de la même façon.

Pour Pro Cycling Manager 2022 :