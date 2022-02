Top des ventes de jeux vidéo en France Semaine 04 : Légendes Pokémon Arceus et Uncharted se disputent la tête du classement

2022 s’est à peine ouverte depuis peu mais l’actualité bât son plein comme rarement en début d’année. Après 3 rachats majeurs dans l’industrie pour le seul mois de janvier, février s’annonce comme un des mois de l’année les plus prolifiques en sorties jeux vidéo. De quoi bousculer le classement des semaines à venir.

Vous le savez, chaque semaine, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, le S.E.L.L. publie sur son site internet un classement, celui des ventes physiques de jeux vidéo en France. Avec une semaine de retard sur notre calendrier classique, voici donc le classement pour la semaine 04, à savoir du 24 au 30 janvier 2022.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 04 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 04 :

Les sorties majeures commencent déjà à pointer le bout de leur nez et l’on retrouve dans le haut du classement les deux sorties les plus attendues de la fin janvier à savoir Légendes Pokémon : Arceus et la collection remasterisée des deux derniers épisodes Uncharted. Ces deux titres ont obtenus de très bonnes notes dans nos colonnes, les voir dans le haut du classement n’est donc pas une réelle surprise.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. publie également d’autres classements, plateformes par plateformes.

PS5

Uncharted : Legacy of Thieves Collection Spider-Man : Miles Morales FIFA 22

PS4

FIFA 22 NBA 2K22 Spider-Man : Miles Morales

Xbox Series X

Forza Horizon 5 Halo Infinite Far Cry 6

Xbox One

FIFA 22 NBA 2K22 Call of Duty Vanguard

Nintendo Switch

Légendes Pokémon : Arceus Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe

PC

Farming Simulator 22 The Witcher III : Wild Hunt – Game of the Year Edition Football Manager 2022

La semaine prochaine, nous entrerons dans le mois de février avec le classement de la semaine 05 soit du 31 janvier au 6 février 2022.