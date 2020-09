Top 100 des meilleurs joueurs – FIFA 21

Voici la liste complète des 100 meilleurs joueurs de FIFA 21. Celle-ci est la même peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez.

Rappel des postes : GK = GB (Gardien de but), RWB = DLD (Défenseur latéral droit), RB = DD (Défenseur droit), CB = DC (Défenseur central), LWB = DLG (Défenseur latéral gauche), LB = DG (Défenseur gauche), CDM = MDC (Milieu défensif central), RM = MD (Milieu Droit), CM = MC (Milieu centre), LM = MG (Milieu gauche), CAM = MOC (Milieu offensif central), RW = AD (Ailier droit), LW = AG (Ailier gauche), RF = AVD (Avant-centre droit), LF = AVG (Avant-centre gauche), CF = AT (Attaquant) et ST = BU (Buteur).

Rappel des stats : PAC = VIT (Vitesse), SHO = Tir, PAS = Passe, DRI = Dribble, DEF = Défense et PHY = Physique.

Top 1-20

Lionel Messi (93)

Cristiano Ronaldo (92)

Robert Lewandowski (91)

Kevin De Bruyne (91)

Neymar Jr (91)

Jan Oblak (91)

Virgil Van Dijk (90)

Kylian Mbappé (90)

Mohamed Salah (90)

Sadio Mané (90)

Marc-André Ter Stegen (90)

Alisson (90)

Sergio Ramos (89)

Manuel Neuer (89)

Sergio Agüero (89)

Karim Benzema (89)

Casemiro (89)

Thibaut Courtois (89)

Joshua Kimmich (88)

Toni Kroos (88)

Top 21-40

Harry Kane (88)

Eden Hazard (88)

Raheem Sterling (88)

Paulo Dybala (88)

Ederson (88)

N’Golo Kanté (88)

Samir Handanovic (88)

Kalidou Koulibaly (88)

Luka Modric (87)

Ciro Immobile (87)

Pierre-Emerick Aubameyang (87)

Bruno Fernandes (87)

Angel Di Maria (87)

Jadon Sancho (87)

Heung Min Son (87)

Luis Suarez (87)

Trent Alexander-Arnold (87)

Antoine Griezmann (87)

Aymeric Laporte (87)

Wojciech Szczesny (87)

Top 41-60

Roberto Firmino (87)

Bernardo Silva (87)

Andrew Robertson (87)

Fabinho (87)

Keylor Navas (87)

Sergio Busquets (87)

Giorgio Chiellini (87)

Hugo Lloris (87)

Thomas Müller (86)

Jamie Vardy (86)

Paul Pogba (86)

Marco Verratti (86)

Piqué (86)

Alejandro Gomez (86)

Jordan Henderson (86)

Carvajal (86)

Mats Hummels (86)

David Silva (86)

David De Gea (86)

Raphaël Varane (86)

Top 61-80

Jordi Alba (86)

Yann Sommer (86)

Serge Gnabry (85)

Marquinhos (85)

Romelu Lukaku (85)

Thiago (85)

Kai Havertz (85)

Luis Alberto (85)

Riyad Mahrez (85)

Memphis Depay (85)

Gianluigi Donnarumma (85)

Hakim Ziyech (85)

Marco Reus (85)

Timo Werner (85)

Sergej Milinkovic-Savic (85)

Georginio Wijnaldum (85)

Matthijs De Ligt (85)

Thiago Silva (85)

Ricardo Pereira (85)

Lorenzo Insigne (85)

Top 81-100

Miralem Pjanic (85)

Marcus Rashford (85)

Leroy Sané (85)

Parejo (85)

Milan Skriniar (85)

Koke (85)

Dries Mertens (85)

Bernd Leno (85)

Clément Lenglet (85)

Leonardo Bonucci (85)

Frenkie De Jong (85)

Rodri (85)

Peter Gulacsi (85)

Toby Alderweireld (85)

Diego Godin (85)

Mauro Icardi (85)

Kyle Walker (85)

Alex Sandro (85)

Christian Eriksen (85)

Erling Haaland (84)

Si vous souhaitez diverses astuces et guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.