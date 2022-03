Tom Clancy’s XDefiant : Le jeu d’Ubisoft s’appellera désormais simplement XDefiant

Lors de l’annonce de Tom Clancy’s XDefiant, on ne peut pas dire que les fans purs et durs de l’univers créé par Tom Clancy étaient séduits par la proposition très différente du jeu, beaucoup moins sérieuse que ce que l’on peut attendre de la licence. Soucieux d’éviter un autre échec d’un jeu service avant même sa sortie, Ubisoft a décidé de réagir en changeant le nom du jeu, afin d’y faire disparaitre le nom de Tom Clancy.

Un changement de nom pour être plus libre ?

C’est via le site officiel que l’on apprend la nouvelle, lorsque Ubisoft mentionne l’arrivée des XDefiant Insider Sessions, qui vont permettre à des joueurs et des joueuses triés sur le volet d’affronter l’équipe de développement afin de récolter des avis pour de futures modifications.

Mais dans le même temps, l’éditeur annonce que de nouvelles factions vont être introduites dans le jeu, et que celles-ci ne seront pas liées à l’univers de Tom Clancy, mais à d’autres jeux. C’est donc dans ce sens qu’Ubisoft justifie le changement de nom, afin d’avoir moins de restrictions créatives, et éviter ainsi un nouveau bad buzz comme lors de l’annonce. Il faudra donc simplement appeler le jeu XDefiant, et non plus Tom Clancy’s XDefiant.

En dehors de cela, XDefiant ne possède toujours pas de date de sortie, mais est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia