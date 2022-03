Tiny tina's wonderlands présente sa chambre du chaos

Tiny Tina’s Wonderlands sort dans quelques semaines et après une longue séquence de gameplay pour accompagner les premiers aperçus, Gearbox a donc décidé de dévoiler ce qui occupera les joueurs et les joueuses après la fin de l’intrigue, un contenu post-game nommé la Chambre du Chaos qui prendra des faux airs de roguelite.

Wonderlands se prend pour Returnal

Wonderlands a un thème Heroic Fantasy et Jeu de rôle, il est donc logique que l’exploration de donjons prenne une grande place dans le jeu, ce qui se fera au moins via cette Chambre du Chaos. Le principe est simple, vous avez trois vies pour arriver au bout d’un donjon et vaincre son boss.

Le donjon lui-même a le déroulement suivant, vous visitez trois salles tout en les nettoyant de leurs ennemis puis il y aura un mini-boss, trois autres salles et enfin un boss. Pour rendre le tout plus intéressant, sachez que le tout est généré aléatoirement en piochant parmi une soixantaine de salles préparées par l’équipe, et pourra se servir de n’importe quel ennemi croisé en jeu. Une run réussie devrait durer entre 20 et 30 minutes.

Si cela ne suffit pas, sachez que les salles auront aussi des objectifs secondaires aléatoires pour continuer d’apporter de la variété à vos expéditions et qu’il sera possible d’avoir son mot à dire sur certaines salles à venir et leur contenu et choisissant quel portail emprunter pour la suite. Mais cela ne s’arrête pas là.

Tiny Tina et le crâne de Cristal

En effet, ce contenu a son propre système économique grâce aux Cristaux. En terminant une salle, vous pourrez gagner un certain nombre de Cristaux, et les objectifs secondaires permettront d’en obtenir encore plus. Vous pourrez dépenser ces cristaux pour obtenir des bonus qui faciliteront le reste de votre run, ou des malus qui vous compliqueront la tâche dans l’espoir de meilleures récompenses.

Après avoir vaincu le boss, vous pourrez utiliser vos cristaux au niveau de statues de lapins qui ont chacune le logo d’une pièce d’équipement différente. Cela sert à choisir quel type d’objet vous voulez recevoir comme récompense, parfait pour remplacer l’item le plus faible de votre build. Notez que les cristaux ne sont pas conservés quand vous sortez de la Chambre du Chaos, mais vous garderez les items reçus pendant la run, même en cas de défaite.

Une run permet aussi de gagner des Orbes lunaires qui sont très utiles puisqu’elles permettent de reroll une pièce d’équipement pour en changer les attributs, de quoi optimiser encore un peu votre build. Toutes les semaines, il y aura également un donjon fixe avec un système de classement pour pouvoir comparer vos performances avec celles de vos amis et de la communauté. On nous tease aussi une dernière fonction nommée en VO le Chaos Trial.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.