Le jeu mobile The Seven deadly Sins : Grand Cross est désormais disponible dans sa version globale et les fans du manga du monde entier peuvent enfin en profiter. Ce Free to Play vous propose un RPG assez fidèle à l’anime avec un tas de personnages à récupérer grâce à la fameuse mécanique gatcha.

Grâce à la version japonaise sortie plus tôt, on sait plus où moins quels conseils donner et les erreurs à ne pas faire lorsque l’on se lance dans l’aventure. Voici donc sept conseils capitaux (à l’image des péchés) pour débutants. Bien entendu, ces astuces sont principalement destinées à ceux ne voulant pas mettre la main au portefeuille.

Obtenez le Meliodas SSR vert dès le départ

Parmi les joueurs, s’il y a bien une chose qui met tout le monde d’accord, c’est que cette unité est un must-have pour le mode histoire. Car si il n’y a rien de difficile au début, les choses se compliquent par la suite et avoir Meliodas SSR vert dans son équipe se révélera très pratique.

Ce qui le rend si spécial, c’est sa technique « Full Counter » qui permet de contre-attaquer pendant le tour de l’adversaire si celui-ci l’attaque. Moins Meliodas à de vie et plus les coups seront puissants. Ainsi lors de votre premier tirage x11 (avec un SSR garanti) assurez-vous d’avoir ce personnage. Sinon, rechargez vos donnés et recommencez le didacticiel.

Progressez dans le mode histoire avant tout

Dans The Seven Deadly Sins : Grand Cross, vous êtes limité par de l’endurance malgré la tonne de choses à faire dans le jeu. Nous avons rapidement accès au événements annexes, mais on vous conseille vivement de vous concentrer sur le mode histoire qui vous fournira de précieuses ressources et des personnages assez forts pour votre équipe. On pense surtout à King, roi des fée SSR bleu qui est l’une des meilleures unités du jeu.

Améliorez et recyclez vos équipements

On n’y fait pas vraiment attention au début mais les équipements peuvent booster vos statistiques de manière drastique. Et surtout, le fait de les éveiller vous donne accès à des bonus supplémentaires. Sans rentrer dans les détails, on vous conseille de n’utiliser et d’améliorer uniquement des équipements « R » et « SR » en début de partie afin de ne pas gaspiller une tonne de ressources pour les améliorer à fond. Dernière précision concernant ce point, n’utilisez jamais de diamants sur un équipement pour « reroll » les statistiques, ce ne serait que pur gâchis.

Avec l’accumulation d’équipements, votre inventaire va se remplir très rapidement. Il est donc conseillé de les recycler régulièrement auprès de Diane pour obtenir des matériaux d’amélioration.

Les personnages SR sont utiles

Dans bon nombre de jeux à gatchas, les personnages les plus rares sont souvent synonymes de personnages très forts au combat. En ce qui concerne The Seven Deadly Sins : Grand Cross, ce n’est pas forcément le cas et bon nombre de personnages de type SR sont même parfois bien plus utiles que des SSR. Il est donc intéressant de capitaliser des ressources sur eux.

On pense par exemple à Gustav qui peut geler l’ennemi ou à Gilthunder qui boost l’attaque de tous les alliés (attribut PV ou vert pour les deux). De plus, les développer par la suite sera bien moins coûteux pour vous du fait qu’il faille utiliser des « pendentifs de développement SR » et non des SSR. C’est d’ailleurs le point de notre prochain conseil.

Ne gaspillez pas vos pendentifs SSR

Dans The Seven deadly Sins : Grand Cross les « pendentifs de développement SSR » se révèlent assez rares. Sachant qu’il est nécessaire d’en avoir 3 par personnage SSR de base, il est vivement recommandé de ne pas les gaspiller. Veillez donc bien à choisir que vous voulez garder sur le long terme ou attendez d’avoir assez progressé pour les utiliser.

Economisez vos pièces de héros (ou doublons)

Lors de vos nombreux tirages pour obtenir des personnages, il arrive très régulièrement d’obtenir des doublons qui se transforment en pièces de héros. Il servent notamment à augmenter le niveau d’une attaque ultime d’un personnage, mais il peut être bon de les garder. Cela nous concerne très peu en début de partie, c’est quelque chose à prendre en compte lorsque l’on a accumulé assez de doublons.

Toutefois, il est bon de les garder car ils sont utiles bien plus tard, notamment pour la boutique de pièces. Dans cette boutique, vous pourrez échanger ces fameuses pièces contre d’autres pièces de plus hauts rangs ou bien contre des héros que vous ne possédez pas encore. Veillez donc à bien les garder sous le coude car ils seront bien utiles quand vous aurez assez progressé.

Voilà pour ces conseils destinés aux purs débutants. Pour d’autres astuces et guides, nous conseillons de jeter un coup d’œil à ceux déjà présents sur le site.