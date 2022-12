Accueil » Actualités » Throne and Liberty : Le nouveau MMO de NCsoft arrivera sur PC et consoles en 2023

NCsoft est connu à travers le monde pour ses MMO ambitieux qui lorgnent de plus en plus vers l’Occident après avoir été réservés un temps au marché asiatique. Suite à la présentation de Project LLL, un jeu massivement multijoueur orienté science-fiction, l’éditeur corréen revient au contexte plus habituel du MMO avec un peu de fantasy grâce à Throne and Liberty. Ce dernier a largement été présenté lors du dernier G-Star 2022, mais l’éditeur en fait aujourd’hui la promotion à travers le monde avec une longue vidéo détaillée qui nous explique les rudiments de ce MMO à venir l’année prochaine.

Sortie prévue au premier semestre

Dans cette longue présentation (sous-titrée en français), le producteur Jongok Ahn du jeu et le Game Design Director Moonseop Lee reviennent sur les particularités de ce MMO, qui, comme son nom l’indique, semble beaucoup mettre l’emphase sur la liberté accordée aux joueurs et joueuses. Tout d’abord par ses vastes zones à explorer et ses donjons qui évitent de multiplier les couloirs pour favoriser des pièces interconnectées afin de rendre l’exploration plus gratifiante, mais aussi dans le gameplay, avec des classes interchangeables en fonction de l’arme que l’on équipe.

L’information essentielle à retenir ici, c’est que Throne and Liberty sortira bien chez nous durant le premier trimestre de l’année 2023, aussi bien sur PC que sur consoles. Lesquelles, on ne le sait pas encore, mais on nous promet que le gameplay et l’expérience seront adaptés à la manette.