Third Editions annonce un nouvel ouvrage consacré à Assassin’s Creed, ainsi qu’un autre centré sur le studio Heart Machine

Et cette fois-ci, tout est vrai

L’éditeur peut aujourd’hui révéler l’existence d’un nouvel ouvrage sur l’histoire de la saga Assassin’s Creed, écrit par Thomas Méreur. L’auteur s’est déjà penché sur la série d’Ubisoft dans un premier numéro intitulé Les secrets d’Assassin’s Creed. De 2007 à 2014 : L’envol, qui s’attardait sur la genèse de la saga en parlant aussi bien du premier épisode que d’Assassin’s Creed: Black Flag. Mais un tome n’était pas suffisant pour faire le tour de cette saga aujourd’hui culte, et c’est le deuxième numéro qui va aborder tout ce qui n’a pas été dit dans le livre précédent.

Avec Les secrets d’Assassin’s Creed. De 2014 à 2023 : Révolutions, Thomas Méreur entend bien nous parler des épisodes les plus récents, en abordant par exemple le virage significatif opéré par Assassin’s Creed Origins qui a amené une nouvelle formule pour la licence. Ce deuxième ouvrage sortira pile à temps pour vous offrir une petite session de rattrapage avant la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, puisqu’il sera disponible dans vos librairies préférées dès le 24 octobre.

Le cœur du cœur

Deuxième annonce et non des moindres, Third Editions va réserver un nouveau numéro de sa série The Heart of à un studio, plutôt qu’à un seul jeu. Cette collection aborde les coulisses de vos jeux préférés tout en étant aussi un artbook avec des tas d’images à découvrir, et pour ce nouvel ouvrage, c’est Heart Machine qui est au centre de toutes les attentions.

Vous connaissez certainement ce studio si vous avez une petite idée de ce qu’est Solar Ash, Hyper Light Drifter ou encore Hyper Light Breaker, qui est le prochain jeu de cette équipe. Des œuvres à la direction artistique reconnaissable entre mille, qui sont donc très intéressantes pour un ouvrage mettant en avant autant d’artworks. Thierry Falcoz, qui est un nom qui résonnera peut-être chez celles et ceux qui regardaient Nolife, va donner vie à The Heart of Heart Machine: A visual making-of (jamais la collection n’aura aussi bien porté son nom), disponible prochainement.