Broken Lens : Premières impressions sur ce jeu de réflexion façon jeu des sept différences présenté à l’AG French Direct

Conditions d’aperçu : Nous avons joué à Broken Lens durant pas moins de 2h30, ce qui nous a permis de découvrir pas mal de biomes différents et d’avoir un bon aperçu du titre et de ses possibilités.

Un robot qui a besoin de lunettes

Pour littéralement mettre en contexte le gameplay, Broken Lens va nous mettre dans la peau d’un robot où la vue lui fait défaut. C’est ainsi que notre petit tas de ferraille à travers différents mondes, devra via une vision double, trouver la moindre erreur sur chaque tableau et percer les nombreux secrets. La narration sera sûrement simpliste à raison, même si nous attendons de voir si la trame arrive pourquoi pas à nous surprendre lors de sa sortie le 22 juillet prochain sur PC.

Concernant sa jouabilité vous l’aurez compris, il s’agit de dénicher toutes les erreurs dans chaque tableau, avec cependant des subtilités. Ce qui est intéressant dans Broken Lens, c’est la liberté laissée au joueur de finir ou non le tableau en cours. En effet, après cinq erreurs trouvées en cliquant avec le curseur, vous aurez la possibilité d’accéder au prochain niveau, ou bien terminer celui en cours pour tenter de dégoter les cinq erreurs restantes, voire une page à trouver et à ajouter dans votre carnet. Un carnet qui d’ailleurs devrait sûrement agrandir le lore mais ça, nous attendons d’en voir plus sur le jeu final.

Le gameplay est donc très accessible et simpliste, avec une notion de game over qui n’est pas présente pour notre bon plaisir. Cela permet ainsi de proposer une expérience pour le moins relaxante, et surtout un jeu de réflexion qui plaira à tous, et dont on reviendra certainement avec plaisir. D’ailleurs, et même si vous cliquez au mauvais endroit avec votre curseur, des taches noires apparaîtront pour vous gâcher la vue.

Il faudra par la suite nettoyer le tout avec votre viseur, et continuer à aller à la chasse aux erreurs comme si de rien n’était. Qui plus est pour vous aider si jamais vous coincez, vous pourrez à certains moments utiliser une compétence permettant de vous montrer où se cache une potentielle erreur, ce qui vous donnera la possibilité d’avancer plus sereinement dans le tableau en cours.

L’expérience est ainsi agréable, mais restons mesurés pour ce qui est de la difficulté. Il est relativement compliqué de voir pour le moment si le jeu sera encore plus traître sur les erreurs à trouver, et si le gameplay arrivera à terme à se renouveler. De ce que l’on a vu, les erreurs à trouver seront visiblement de plus en plus tarabiscotées à déceler, et certaines étaient pour la plupart pas évidentes à dénicher comme la plupart des pages du carnet. Il devrait y avoir un tant soit peu de challenge en avançant dans Broken Lens, mais cela sera à vérifier à sa sortie.

Quid de son intégration twitch et de sa patte artistique ?

Cette fameuse intégration Twitch sera aussi quelque chose qui devrait être sympa sur le papier. Utilisée dans pas mal de jeux désormais, cette fonctionnalité sera de la partie pour les streamers et devrait constituer un joyeux bordel entre viewers et streamers pour le coup. Nous demandons à voir si cette intégration Twitch sera de bonne facture ou pas mais tant que cela permet de forger une belle communauté sur le jeu, nous sommes preneurs.

Pour terminer, la patte graphique comme sonore devraient vraiment constituer les points forts du jeu à sa sortie. Avec des biomes dessinés à la main qui nous ont paru pour le moins variés, nous avons hâte de tous les découvrir à sa sortie prochaine. De même, l’incrustation des erreurs est fort bien ficelée, et le niveau de détail est franchement sympathique. Indéniablement, ce ton enfantin et coloré attire l’œil, et plaira assurément à tous le monde. Qui plus est, les musiques sont qualitatives, alternant entre moment relaxant et plus ou moins épiques. Tout ceci donne un résultat où la mayonnaise prend bien.

En conclusion, Broken Lens nous offre ici une impression pour le moins positive. Si bien entendu, nous attendons de voir la durée de vie du soft et si le titre parviendra sur le long terme à renouveler son expérience de jeu, la production de Team Run est envoutante. Avec une direction artistique mais surtout un gameplay qui propose quelque chose d’accessible et peu frustrant, force est de constater que la formule marche étonnamment bien. Qui plus est, ce léger challenge dans le dénichage des erreurs est bougrement efficace, et Broken Lens pourrait potentiellement s’imposer comme un titre apportant un certain vent de fraîcheur au jeu des sept différences. Nous avons hâte de le découvrir plus en profondeur lors de sa sortie prochain le 22 juillet prochain sur PC.