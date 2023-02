Accueil > Actualités > The Wreck : Le jeu narratif de The Pixel Hunt (Enterre-moi, mon amour) viendra nous faire pleurer en mars

Depuis la sortie d’Enterre-moi, mon amour, un jeu narratif très original qui a de quoi marquer au fer rouge, on garde un œil très attentif sur le studio français The Pixel Hunt, qui a aussi co-produit Inua – A Story in Ice and Time. On surveille donc The Wreck avec un certain intérêt, surtout depuis qu’il est passé nous donner quelques nouvelles lors de l’un de nos AG French Direct. Le studio nous a informé plus tôt dans la semaine qu’il était fin prêt pour le lancement du jeu, que l’on redécouvre une nouvelle fois en vidéo avant sa sortie.

Le passé pour mieux comprendre le présent

Préparez les mouchoirs, puisque The Wreck nous racontera la douloureuse (mais sans doute cathartique) histoire de Junon, une trentenaire qui est sur le point de perdre sa mère et qui va revivre des souvenirs précieux pour l’aider à surmonter cette épreuve. Ce visual novel en 3D jouera donc sur les différentes temporalités en explorant le passé de notre protagoniste, afin de lui donner une meilleure perception des choses qui sont en train de lui arriver dans le présent.

Cette nouvelle bande-annonce nous apprend aussi que The Wreck sortira le 14 mars prochain sur toutes les plateformes, c’est à dire PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si le titre vous intrigue, n’hésitez pas à essayer sa démo sur Steam.