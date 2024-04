En 2023, le grand public a principalement joué à des jeux qui sont sortis il y a plusieurs années

The Wreck : L’émouvant jeu narratif va sortir dans une jolie édition physique

Palworld : Le premier raid est disponible via une nouvelle mise à jour, avec un nouveau Pal à affronter

Senua’s Saga: Hellblade II en dévoile plus avec de nouvelles previews un mois avant sa sortie

Chapitre 12 : En quête de la pierre-clé – Final Fantasy VII Rebirth

Mi-Clos Studio (Sigma Theory, Out There: Oceans of Time) annonce sa fermeture

EA Sports FC 24 dévoile la Team Of The Week n°29

Ubisoft annonce le retour de son émission Ubisoft Forward, rendez-vous le 10 juin pour de nombreuses annonces

Windblown, le nouveau rogue-like de Motion Twin (Dead Cells), se montre dans un trailer survolté

Le JRPG SaGa Emerald Beyond aura droit à sa propre démo dès demain sur PC, Switch et les consoles PlayStation

Destiny 2 : Bungie présentera le contenu de l’extension La Forme Finale le 9 avril

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake est toujours vivant selon le PDG de Saber Interactive

Shift Up, le studio derrière Stellar Blade, recrute déjà pour son prochain jeu orienté action-RPG

Content Warning, le dernier jeu édité par Landfall, fait sensation sur Steam

Eternal Strands : Premières images pour le jeu d’action-aventure de Yellow Brick Games, entre Shadow of the Colossus et Zelda

Square Enix : Naoki Hamaguchi (FFVII Rebirth), Tomoya Asano (Octopath Traveler) et d’autres sont promus à de hauts rangs

Microsoft travaille sur un assistant virtuel avec l’intelligence artificielle pour ses plateformes Xbox

Xbox Game Pass : Les jeux d’avril avec LEGO 2K Drive, Tomb Raider ou Harold Halibut

Dave the Diver et Tales of Kenzera: Zau arriveront directement dans le PlayStation Plus Extra en avril

Blizzard ne dit pas non à de nouveaux films Warcraft, mais veut rester prudent

Duckside : Un nouveau jeu de survie en monde ouvert à la Rust et DayZ, mais avec… des canards

Le prochain jeu Like a Dragon est déjà en préparation, mais ça ne sera pas Kiwami 3

Nobuo Uematsu devrait bien composer le thème principal pour la suite de Final Fantasy VII Rebirth