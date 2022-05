The Wreck : Le visual novel 3D de Pixel Hunt se montre longuement avec une vidéo de gameplay

Après avoir dévoilé son teaser il y a quelques mois de ça, The Wreck profite de notre AG French Direct pour s’illustrer avec une nouvelle vidéo de gameplay commenté.

Junon et l’histoire de sa vie

C’est ainsi que l’on apprend dans cette nouvelle vidéo de gameplay commenté, que The Wreck prendra la forme d’un visual novel en 3D. Le soft suivra une certain Junon, une scénariste ratée qui passe la pire journée de sa vie.

La production de Pixel Hunt proposera donc un jeu au ton adulte, et qui se dotera essentiellement de choix de dialogues à effectuer. On peut voir également des phases de gameplay qui se dérouleront dans le passé de Junon, et qui auront un impact significatif sur son présent par la suite. Dans ce jeu au ton mature et traitant de différents thèmes de la vie réelle, on espère que le titre sera clairement prenant.

The Wreck sera de sortie dans quelques mois, sans plus de précisions sur PC et Mac. Notez qu’une démo est disponible sur Steam, et que vous pouvez télécharger par ici.