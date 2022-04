The Witcher 3 : CD Projekt Red assure que le développement des versions next-gen se passe bien

Lorsque CD Projekt Red a annoncé repousser les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3, c’état en réalité pour mieux préparer son bilan financier, qui est tombé hier soir. Ce dernier a révélé de nombreux détails sur la stratégie à venir du studio, avec une année 2022 assez chargée, bien que l’extension de Cyberpunk 2077 soit repoussée à 2023. Et si l’on pouvait craindre que le report des nouvelles versions de The Witcher 3 était le signe de complications au sein du studio, CD Projekt Red se veut être rassurant.

Pas de justifications concernant le retrait du projet à Saber Interactive

Lors de son bilan financier qui a eu lieu hier, le studio a affirmé (via des propos relayés par IGN) via l’un de ses représentants que le développement des versions next-gen de The Witcher 3 se déroulait bien, et que le report n’est peut-être pas si conséquent :

« En ce qui concerne le lancement de versions nouvelle génération de The Witcher 3, il y a un commentaire que je voulais faire. J’ai regardé les gros titres sur Internet et l’un d’eux a attiré mon attention : « The Witcher 3 nouvelle génération est retardé indéfiniment ». Cela donne l’impression que le jeu est dans une sorte de développement compliqué. Je tiens à dire que ce n’est pas le cas. Il y a eu beaucoup d’insinuations selon lesquelles nous allions les lancer en juin. Ce n’est absolument pas le cas. Le jeu va être terminé en interne. Personne ne dit que le jeu est retardé jusqu’à une période très éloignée de nous. »

Cependant, la justification de la reprise du projet en interne n’a pas été donnée. Certains spéculent que cela pourrait être en lien avec la guerre en Ukraine, étant donné que Saber Interactive, qui s’occupait jusqu’à présent du portage, possède des locaux en Russie et en Biélorussie (bien que le siège social de la société soit américain). Si le projet était confié à l’une de ces équipes, la reprise du projet en interne pourrait être liée à cela, même si rien ne permet de l’affirmer pour le moment.

Et si ces versions sont retardés à une date pas si lointaine, on croise donc les doigts pour les découvrir d’ici le troisième trimestre 2022.