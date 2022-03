The Witcher 3 : L’un des secrets les mieux gardés enfin découvert

Alors que l’on attend toujours une date de sortie pour les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3, le titre de CD Projekt Red continue de surprendre des années après sa sortie. Aujourd’hui, l’un des secrets les mieux gardés du jeu a enfin été découvert. Petit avertissement tout de même si vous ne voulez pas vous faire divulgâcher une quête secondaire du RPG.

Dans une récente vidéo, le Youtuber xLetalis a rendu les conclusions d’une longue enquête concernant le destin de l’un des personnages secondaires de The Witcher 3, à savoir Vivienne de Tabris du DLC Blood and Wine (image ci-dessus). Dans cette quête annexe, Geralt, alors engagé par le chevalier Guillaume qui s’est épris d’elle, doit trouver un moyen de sauver Vivienne de sa malédiction qui la transforme en oiseau à chaque apparition de la lune.

L’un des choix pour résoudre cette tâche consiste à accomplir le rituel de l’œuf de Loriot, et laisser 7 années de répits à la jeune femme pour qu’elle puisse profiter au maximum d’une vie sans malédiction. Elle prend ensuite la décision de voyager à travers le monde en laissant le pauvre Guillaume de côté. xLetalis a découvert que si l’on médite durant 7 ans dans le jeu, le cadavre de Vivienne peut être retrouvé dans la chambre de Yennefer dans le port de Kaer Trolde.

En l’occurrence, le Youtuber a utilisé une commande sur PC pour accélérer le temps, mais grâce à ses sauvegardes, il nous montre même la dernière marche de la jeune femme jusqu’à sa mort. Ce secret a été confirmé par le « Quest Designer » de The Witcher 3, Phillip Weber. Ce dernier avait d’ailleurs laissé quelques indices sur cet esater egg durant un stream caritatif en faveur de l’Ukraine.

It's kind of poetic that my 7-year Easter egg was found almost 7 years after the release of @witchergame.

Hats off to @xLetalis for his detective work on the game! https://t.co/bCXVFrOtbY

— Philipp Weber (@PhiWeber) March 20, 2022