The Witcher 3 : L’ESRB enregistre à son tour le jeu sur PS5 et Xbox Series

Hier, CD Projekt Red et le système de classification de la PEGI nous ont fait une fausse joie avec le listing de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series, qui semblait indiquer une sortie du portage dans la journée. Cela a ensuite été démenti par le studio polonais (et aucun portage n’est sorti hier), mais un autre listing vient aujourd’hui rajouter de l’huile sur le feu.

Un portage de plus en plus concret

C’est au tour de l’ESRB, le système de classification américain, de lister The Witcher 3: Wild Hunt sur PS5 et Xbox Series, sans que d’autres détails ne soient partagés. Si cette étape est obligatoire avant la sortie de n’importe quel jeu, il y a tout de même de quoi penser que ces deux listings presque simultanés indiquent une sortie proche, comme c’est souvent le cas avec les fuites de l’ESRB.

S’il ne faut pas attendre la sortie du portage pour aujourd’hui, on peut au moins se rassurer en se disant sans trop de risques qu’il devrait bien arriver en 2021.

Etant donné que la sortie de la saison 2 de la série Netflix aura lieu mi-décembre, on imagine que CD Projekt Red voudra capitaliser sur le succès du show pour sortir ce portage dans la foulée (notamment car cette version aura droit à des DLC liés à la série), ou un peu en avant, avec un peu de chance. On ne fait que spéculer évidemment, et il faudra attendre une déclaration officielle de la part du studio pour confirmer ou non cela.