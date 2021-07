The Witcher : La saison 2 sortira le 17 décembre prochain sur Netflix

La première WitcherCon nous a permis d’avoir un aperçu de ce qui nous attend lors de la prochaine saison de la série The Witcher adaptée des romans d’Andrzej Sapkowski, mais surtout une date de sortie pour celle-ci.

Même s’il manquait la star du show, les différents acteurs de la série ont parlé de leurs rôles pour cette saison 2. En plus de quelques images à la volée, nous savons que l’on pourra regarder la saison 2 le 17 décembre prochain sur Nextflix.

En attendant, vous pouvez donc avoir un aperçu de Jaskier ou encore de Lambert entraînant Ciri. Mieux encore avec un trailer nous donnant encore un meilleur regard sur les destins de Ciri et Yennefer pour cette suite.

Who wouldn't want the White Wolf guarding their home? Pre-order this Geralt collectible beginning July 23 at https://t.co/GBkwRfkJ7Z. @DarkHorseComics #WitcherCon pic.twitter.com/2VBRO74N5G

— The Witcher (@witchernetflix) July 9, 2021