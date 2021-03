The Wild at Heart : Sa date de sortie se dévoile en vidéo sur PC et Xbox One

Lui aussi présent lors du Showcase ID Xbox, The Wild at Heart s’est également illustré en vidéo, et avec une date de sortie à la clé sur PC et Xbox One.

Un jeu d’aventure à la sauce Pikmin

Cette nouvelle bande-annonce de The Wild at Heart nous a effectivement permis de mettre la main sur sa date de sortie. Le titre chapeauté par les p’tits gars de Moonlight Kids sortira le 20 mai prochain sur PC et Xbox One.

Concernant le jeu en lui-même, The Wild at Heart nous mettra dans la peau de deux jeunes enfants qui pour fuir leur quotidien éprouvant, se réfugient dans un mystérieux royaume caché, peuplé de monstres étranges. Le jeu orienté aventure nous proposera un gameplay où nous pourrons contrôler de petites créatures étranges semblables à des Pikmins et nommés les Farfelins. Ces derniers vous permettront entre autres d’attaquer vos ennemis, mais aussi de vous aider à traverser certains passages.

Un système de crafting sera aussi de la partie pour vous autoriser à fabriquer divers objets, structures et améliorations afin de vous aider dans votre périple. Dans l’idée, on retrouve un vrai côté Pikmin voire Lemmings dans sa jouabilité, ce qui devrait certainement plaire aux joueurs.

Pour rappel, The Wild at Heart déboulera le 20 mai prochain sur PC via Steam et le Humble Store, et Xbox One.