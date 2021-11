The Wild at Heart : Maintenant disponible sur PS4 et Switch

Sorti durant le mois de mai de cette année, The Wild at Heart a tout de même fait sa forte impression sur la scène indépendante en proposant une aventure chaleureuse, mystérieuse en compagnie des deux protagonistes et de farfelins : créatures uniques au jeu ayant un rôle similaire aux pikmins. Le titre arrive alors sur de nouvelles plateformes puisque le voilà disponible sur Switch et également sur PS4.

Wake et Kirby montrent leurs sympathiques bouilles sur PS4 et Switch

En premier temps seulement disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, le titre a révélé son intention de s’exporter sur la console de Sony et de Nintendo. On note également que le 3 décembre prochain, le jeu se verra octroyer une édition physique sur ces deux plateformes qu’il est d’ores et déjà disponible de précommander auprès des revendeurs habituels.

Ces éditions sont tarifées au prix de 29,99€ sur PS4 et 34,99€ sur Nintendo Switch. Si jamais le titre de Moonlight Kids vous intrigue, n’hésitez pas à consulter notre avis vidéo du jeu disponible à ce lien.