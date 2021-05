The Wild at Heart : Quand Luigi’s Mansion rencontre Pikmin, notre avis vidéo

Sorti le 20 mai dernier sur PC ainsi que sur Xbox One, où il est par ailleurs disponible sur le Xbox Game Pass, et développé par Moonlight Kids, The Wild at Heart vous proposera une épopée mystérieuse au cœur d’une forêt qui semble cacher un sombre secret. Incarnant deux personnages, aussi différents que complémentaires, vous devrez résoudre un tas de casse-tête et tenter de percer à jour tous les secrets de ce monde.

Accompagné de petits compagnons nommés farfelins, largement inspiré des Pikmins, vous pourrez les utiliser afin qu’il vous aide à combattre ou même récolter diverses ressources. Mêlant aventure, gestion de compagnons et mécaniques de craft, The Wild at Heart est une des belles surprises de ce printemps, l’occasion pour notre rédaction de le mettre en lumière, en vidéo, à travers notre chronique hebdomadaire Indie Story.