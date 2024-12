The War of the Worlds: Siberia : Le jeu d’action et d’aventure de 1C Game Studios dévoile son premier trailer de gameplay

Plus d’un an après avoir été annoncé par 1C Game Studios, société chypriote que vous connaissez peut-être pour son travail sur la licence des simulateurs d’aviation militaire IL-2, The War of the Worlds: Siberia a refait surface il y a quelques jours par l’intermédiaire d’un nouveau trailer. L’occasion toute trouvée pour le jeu d’action et d’aventure en vue à la troisième personne de dévoiler ses premières séquences et images de gameplay.