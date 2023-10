The Walking Dead: Destinies sortira finalement le 17 novembre et vous demandera de changer l’histoire

La version physique en décembre

On pensait que cette nouvelle adaptation de The Walking Dead nous arriverait le 14 novembre, mais finalement, elle prend un peu de retard. GameMill et le studio Flux Games nous apprennent que The Walking Dead: Destinies sera disponible dès le 17 novembre, et seulement en version numérique. La version physique du jeu, distribuée par Just for Games, ne sortira que dans le courant du mois de décembre, sans plus de précisions pour le moment.

Pour se faire pardonner pour ces trois petits jours de retard, l’éditeur a mis en ligne un nouveau trailer pour le jeu, qui retracera les quatre premières saisons de la série télévisée. Mais à sa sauce, ou plutôt à la vôtre, puisque vous pourrez changer le cours de choses via des embranchements uniques, qui vont totalement bousculer l’ordre établi du scénario. Libre à vous de faire mourir Rick d’entrée de jeu et de sauver certains personnages qui devraient mourir, ce qui devrait donner lieu à des histoires inédites. Quant au gameplay, on se dirige tout droit vers un TPS classique, en espérant que le niveau de finition soit cette fois-ci à la hauteur.

The Walking Dead: Destinies est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch