Comment faire une mauvaise adaptation ? C’est simple : prenez un bon matériau de base (les premières saisons de The Walking Dead avec les personnages officiels), proposer une idée prometteuse sur le papier (un système de choix qui est censé grandement modifier le scénario, notamment en tuant Rick et non Shane) puis n’accordez aucun respect ni budget dans la production du jeu. Eh bien voici The Walking Dead Destinies, un titre d’une autre époque, qui se loge aux côtés de Gollum et Kong dans la lignée des pires jeux de 2023.

Partager cet article sur