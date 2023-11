The Walking Dead Destinies brade ses prix

Le titre de notre article est probablement un peu méchant au premier abord. Mais The Walking Dead Destinies est rapidement devenu la risée d’internet : il faut dire que ses visuels sont très datés, et les premiers acheteurs se sont retrouvés face à un titre qui est techniquement (très) à la ramasse. Outre ses graphismes datés, ce sont aussi de nombreuses rigidités de gameplay et animations d’un autre temps qui ponctuent l’aventure.

Oui, on vous donne envie de l’acheter n’est-ce pas ? Et c’est bien dommage parce qu’au-delà de son aventure en retard sur son temps, le jeu nous propose de revivre les premières saisons de la série télévisée aux côtés de Rick et d’autres personnages où l’on peut façonner notre histoire : à vous de décider des grandes lignes de l’avancée, par exemple, contre Shane. Une idée intéressante sur le papier.

Déjà disponible en numérique, sachez que The Walking Dead Destinies va sortir une version physique dans quelques jours. Celle-ci arrivera le 1er décembre sur PlayStation puis début 2024 sur Switch. Eh bien bonne nouvelle si vous êtes collectionneurs ou curieux de cette adaptation : elles sont déjà en promotion. Oui, prévues à 49.99€, les versions physiques sont déjà à.. 25.90€ à Leclerc ! Une baisse de prix loin d’être ridicule.

Sur Amazon, on peut également le trouver à 36.99€ sur Switch et PlayStation 4. Une promo moins intéressante mais qui pourrait tout de même arranger les abonnés Prime ou les habitués du store. Rares sont les promotions sur les jeux en précommande, donc pourquoi ne pas foncer ? Mais on vous aura prévenu, le jeu n’a pas convaincu grand monde…