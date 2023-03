Accueil > Actualités > The Seven Deadly Sins Origin : Le Genshin-like montre du gameplay

En profitant de la popularité de la licence The Seven Deadly Sins et d’une formule qui a déjà fait ses preuves, très inspirée par Genshin Impact, Netmarble met toutes les chances de son côté pour s’assurer un gros succès avec The Seven Deadly Sins Origin. Le titre n’a pas encore annoncé sa date de sortie mais il commence déjà à s’exporter en dehors du continent asiatique avec une présence à la Game Developers Conference 2023, durant laquelle il a dévoilé une séquence de gameplay.

La formule est connue, mais elle donne envie

On avait déjà aperçu quelques bouts de gameplay dans les différents trailers du jeu sortis jusqu’ici, mais cette vidéo donne un peu plus de détails avec ce qui semble être le début de cette aventure.

Cet action-RPG nous placera aux commandes d’une équipe de quatre personnages, où un seul protagoniste sera présent sur le champ de bataille avec des changements rapides à effectuer. En somme, un gameplay qui fait penser à celui de Genshin Impact, si ce n’est que les combats ont l’air plus dynamiques, avec davantage de coups spéciaux. Le jeu fera aussi la part belle à l’exploration avec la possibilité de voler, mais aussi de nager en profondeur dans les fonds marins.

Pour rappel, The Seven Deadly Sins: Origin est prévu sur PC, consoles et plateformes mobiles, à une date indéterminée.