The Seven Deadly Sins Origin : Le Genshin-like illustre son monde ouvert et ses boss en vidéo

L’adaptation gacha à surveiller

Le titre de Netmarble était présent lors du G-Star 2023 afin de donner quelques nouvelles, même s’il n’ pas précisé quand il serait disponible. On se contente donc d’un nouveau trailer qui met en avant plusieurs boss redoutables, certains à l’échelle démesurée, qui devraient offrir des batailles épiques en compagnie des personnages les plus connus de la licence, comme Meliodas, Merlin, King et bien d’autres. Une vidéo qui nous montre que le titre est de plus en plus impressionnant techniquement parlant, du moins pour un jeu dont les mobiles sont les plateformes principales.

The Seven Deadly Sins: Origin est prévu sur PC, consoles et plateformes mobiles, à une date indéterminée.