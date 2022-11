Accueil » Actualités » The Seven Deadly Sins: Origin, le jeu façon Genshin Impact, vient de dévoiler un nouveau trailer

Des concurrents potentiels à Genshin Impact, on en voit à la pelle. Tower of Fantasy, Wuthering Waves… Tous semblent avoir pris pour modèle le gacha le plus populaire du moment, et on ne peut pas en dire moins de la part de The Seven Deadly Sins: Origin. Le titre pourrait cependant tirer son épingle du jeu grâce à la popularité de la licence qu’il adapte, en attirant à la fois les fans du manga et ceux de Genshin Impact et d’autres jeux du genre. Après nous avoir mis l’eau à la bouche lors de sa présentation, le jeu de Netmarble refait enfin parler de lui avec un nouveau trailer.

Plus beau et plus fort que Genshin ?

Cette nouvelle vidéo confirme plus que jamais que le jeu s’inspire dans les très grandes lignes du jeu de HoYoverse, avec de grandes étendues à traverser et des combats dynamiques, avec des personnages que l’on peut changer à la volée en plein affrontement. On y voit encore une fois la possibilité d’explorer les fonds marins, tout comme le fait de pouvoir voler et se déplacer plus vite à l’aide de montures. Des énigmes devraient aussi être présentes.

Côté personnages confirmés, en dehors de ceux vus dans le premier trailer, on peut désormais voir que Tristan sera de la partie, tout comme Escanor, qui nous est teasé en fin de vidéo.

The Seven Deadly Sins: Origin sortira à une date indéterminée sur PC, consoles et smartphones. Aucune période de sortie n’a été indiquée, et les plateformes précises ne sont toujours pas communiquées pour l’instant.