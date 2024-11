The Rogue Prince of Persia change complètement d’allure avec l’arrivée de son deuxième gros chapitre

Le violet n’est plus à la mode

Avant de parler des ajouts de contenu de cette mise à jour, parlons plutôt de la nouveauté majeure introduite avec ce chapitre 2 : le changement de direction artistique. Enfin, changement est un mot fort puisque l’on reste sur les mêmes bases, mais l’expérience visuelle est tout de même assez différente.

Oubliez le Prince violet, place à un look plus habituel pour un protagoniste de la série, avec des arrière-plans retravaillés et des modèles affinés. On y retrouve moins de couleurs désaturées, un choix basé sur l’envie de se rapprocher de l’imagerie plus traditionnelle de la série. Sans doute pour faire un appel du pied aux fans historiques de la saga qui n’étaient pas encore convaincus.

Cette mise à jour promet également de doubler le contenu du jeu, avec davantage de biomes à parcourir et de boss à affronter, le tout dans un nouveau chapitre. On y retrouve aussi des ennemis inédits, un acte 1 retravaillé et d’autres options de confort en plus, qui permettent au jeu d’être plus complet que jamais. La 1.0 se rapproche donc, mais le studio prévient que le développement continuera en 2025.

L’update est prévue pour ce 21 novembre, date à laquelle le jeu bénéficiera d’une promotion pour l’occasion.