Captain Tsubasa Rise of New Champions : Tout savoir sur le jeu Olive & Tom

A la fin du mois sortira un jeu Olive & Tom. Appelé Captain Tsubasa Rise of New Champions, il s’agit d’une nouvelle adaptation signée Bandai Namco. Proposant un jeu de foot complètement tourné vers l’arcade, il devrait s’agir d’une bonne pioche pour les fans du manga/anime.

Avec ses deux modes de jeu solo et son multijoueur, il devrait y en avoir pour tous les goûts. On vous propose un nouvel épisode d’AG Summer pour faire le point sur tout ce que l’on sait de ce Captain Tsubasa Rise of New Champions qui sortira sur PC, PS4 et Switch le 28 août.