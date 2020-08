Annoncé à la fin du mois de juillet, Eiyuden Chronicle Hundred Heroes fait déjà partie des jeux que l’on attend le plus à la rédaction. Et pour cause : il s’agit du nouveau projet des créateurs de la franchise Suikoden et s’annonce comme un véritable successeur spirituel à cette mythique licence du JRPG.

Le projet est actuellement à son commencement et vient de réussir une campagne de financement sur Kickstarter qui a explosé son objectif. On fait le point sur le jeu avec cette vidéo, en vous rappelant que Eiyuden Chronicle Hundred Heroes est prévu pour fin 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et la prochaine console de Nintendo.