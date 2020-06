The Outer Worlds : La version Switch devrait prochainement se doter d’un patch

Ce n’est un secret pour aucun possesseur de Switch, la console hybride de Nintendo n’est pas aussi puissante que la concurrence, et les portages multiples auxquels elle a droit ne sont pas toujours du meilleur goût. Tandis que certains sont de franches réussites alors qu’on n’en attendait pas nécessairement beaucoup, notamment Borderlands Legendary Collection, d’autres sont de vraies purges visuelles qui vont pratiquement jusqu’à dénaturer le jeu d’origine… c’est par exemple le cas de The Outer Worlds.

Vers une amélioration significative ?

Nous vous l’indiquions dans notre article dédié, cette version Switch de The Outer Worlds souffre d’un écart visuel colossal avec les versions PlayStation 4 et Xbox One, pourtant loin d’être belles elles-mêmes. Et par « écart », comprenez un downgrade si violent que nombre de textures ont tout bonnement disparu, au même titre que certains effets visuels, que la distance d’affichage est tout bonnement ridicule, et que le titre a une fâcheuse tendance à saccader. Bref, vous l’aurez compris, cette édition est une déception.

Bonne nouvelle, à l’instar de The Witcher 3 : Wild Hunt, le titre devrait bénéficier d’un patch visant à améliorer sa qualité graphique. C’est ce qu’annonce en effet Private Division, l’éditeur, sur son compte Twitter. Aucune précision quant au contenu final de cette mise à jour gratuite, et bien entendu aucune date ou période de sortie pour le moment. Espérons que cela ne prendra pas autant de temps que pour le RPG de CD Projekt Red, qui avait attendu un bon moment avant d’être amélioré.