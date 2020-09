The Outer Worlds : 12 minutes de gameplay pour le DLC Péril sur Gorgone

Annoncé lors du Xbox Games Showcase en juillet dernier, Péril sur Gorgone, le premier DLC de The Outer Worlds, a profité de la Gamescom 2020 pour se montrer par l’intermédiaire d’une vidéo de gameplay durant quasiment 12 minutes.

Von Hoffman a une mission pour vous

Commenté par Carrie Patel, la directrice du jeu, l’extrait vous propose de découvrir une quête secondaire activable auprès de Von Hoffman, un tout nouveau personnage, intitulée « Amour attendu, mort en vue ». L’extrait vous donne également un aperçu de l’astéroïde que vous foulerez dans cette extension et des armes inédites que vous y trouverez.

The Outer Worlds : Péril sur Gorgone sortira le 9 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One au prix de 14,99€. Le second contenu additionnel, Meurtre sur Éridan, sera disponible à une date indéterminée pour le moment. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le premier DLC, n’hésitez pas à lire notre interview de Matt Hansen, directeur artistique du titre, et Carrie Patel en cliquant ici.